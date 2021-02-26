衞生署去年8月接獲投訴指有人在網上售賣減肥藥物，利用社交媒體instagram出售不明來歷藥物，並以誇張手法「兩星期減十磅」作招徠吸引市民購買，經過深入調查及搜證，衞生署連同警方昨日（25日）採取聯合行動，掩至屯門拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌「非法管有第一部毒藥」、「非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途」及「販賣危險藥物」，警方當場撿獲共約18,000粒屬第一部毒藥和510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元。

屯門警區特別職務隊主管廖敏盈督察今日講述案情時表示，被捕男子姓魏，報稱無業，在網上售賣該減肥產品約兩年半，每月生意約在十宗內，有關減肥產品是他經網上由韓國訂購來港。警方是應衞生署要求協助調查，經情報搜集，鎖定疑犯身份，昨日上午8時，與衞生署採取聯合行動，突擊搜查屯門藍地一村屋住宅，拘捕該名27歲本地男子，在單位撿獲超過1000包共18,000粒屬第一部毒藥，以及510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元。警方呼籲市民不應胡亂上網購買或服用成份不明藥物。

衞生署昨日亦呼籲市民切勿購買或服用沒有標籤的減肥產品，因該些產品可能含有受管制的西藥成份並危害健康。署方早前根據情報，得悉有人透過一社交媒體平台銷售數款聲稱由海外進口但沒有標籤的減肥產品，並購得有關產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該些減肥產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，包括「麻黃鹼」、「氟西汀」、「氫氯噻嗪」及「托吡酯」。

「麻黃鹼」一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心。「氫氯噻嗪」用於治療高血壓，副作用包括低血壓和電解質不平衡。「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。「托吡酯」用以治療癲癇症或預防偏頭痛，可以引起認知相關障礙及神經精神異常。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成份不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

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