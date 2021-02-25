紅磡發生驚險交通意外，凌晨2時許，一輛密斗貨車沿佛光街落斜左轉入信用街時失控，鏟入路中安全島，撞毀8米鐵欄及兩支紅綠燈，繼而衝過對面線，撞向停在紅綠燈前的一輛空載的士。

一節約1米長被撞毀的鐵欄，擊穿擋風玻璃插入的士車廂，擦過軚盤插在車頭乘客座位上。50歲姓方的士司機幸沒被擊中，抹一額汗，但被困車內，要由到場消防員救出；61歲姓胡貨車司機無恙，同車38姓陳跟車工人則受輕傷，救護員到場將兩人送院治理，現場滿地碎片。其中姓方的士司機，經治理後情況嚴重。

貨車車頭損毀，的士則右邊車頭及車身損毀，警方調查意外原因，以涉嫌危險駕駛將胡姓貨車司機拘捕。

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