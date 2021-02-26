不少網民今日（26日）在各個社交網站發帖，指將軍澳小夏威夷徑，發現有大量泡沫漂浮於溪流。網上圖片所見，泡沫沿溪流而下，並在水勢較緩的位置堆積，有些位置泡沫甚至堆積得看不見底下水流。另外，西貢區議員方國珊亦上載了一段井欄樹下村澳頭村的村民清晨拍攝的片段，可見泡沫隨着渠道湧上村內道路，有些泡沫堆積得有約成人身高，淹沒整個欄杆，相當誇張。

《蘋果》傍晚到澳頭村一帶視察，發現村內道路泡沫已經退卻，但河流仍見不少白泡堆積，然而聞上去未見有任何特別味道，而井欄樹一帶亦未見有任何大型工程。村民丘先生提到，泡沫早在昨日（25日）黃昏開始出現，至今早情況變得嚴重，泡沫不斷脹大，一度霸佔村內道路，而且亦有泡沫隨風飄至村落四處，村民見狀隨即通知村委會和區議員。他提到，最近一次同類事件是去年發生，但規模比今次小，而且3日左右時間泡沫便全部退卻，故未有深究。丘先生指，有關溪流並非村民食水來源，主要用作玩水和放生，但村民仍十分擔心泡沫有毒，影響附近生態。

西貢區議員方國珊接受《蘋果》訪問時，亦引述村民說法，指「聞到係類似啲工業梘味」，懷疑有人在井欄樹上游非法傾倒工業用的洗潔精，導致大量泡沫由上游流至下游一帶，波及溪流途經的小夏威夷徑及將軍澳村後山。方國珊指，白色泡沫過往都曾出現，但未如今次般誇張，「以往（泡沫）都冇話封埋條行人路嘅」；又提到清水灣道一帶有很多小型工廠，擔心是有人趁夜色非法傾倒污染物，強調環保署有責任追溯源頭。

《蘋果》正向環保署查詢，等候回覆。

小夏威夷徑全長1.2公里，介乎西貢井欄樹至將軍澳上村，以水流清澈景色怡人聞名。然而，小夏威夷徑不時發生「嘔白泡」 現象，其中在2017年8月，小夏威夷徑近將軍澳上村河道，出現大量來歷不明白色泡沫，泡沫面積逾千平方呎，部份泡沬更高逾一米。渠務署及環保署當時派員追查泡沫來源，並取水辦化驗，惟未有確定源頭。有環團成員當時曾指泡沬似清潔劑造成，不排除源頭是上游清水灣道一帶的工廠或車場。

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