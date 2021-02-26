香港海關早前通過與南美執法機關的情報交流，獲悉有販毒集團利用生果及冷凍貨櫃作掩飾，從南美偷運毒品到亞洲地區，本月23日，海關港口及海域科人員在其中一個由秘魯運港報稱載有提子的冷凍貨櫃內，撿獲67磚共80公斤的可卡因毒品，市值1億2600萬元，行動中拘捕一名53歲的貨運代理，海關指出由於肺炎疫情期間，旅客檢疫措施非常嚴格，已堵截人流運毒，毒販轉用空運或海運將毒品運入趨勢大增。

海關毒品調查科監督李嘉明講述破案經過時表示，由於與南美執法機關交流情報後獲悉毒販利用冷凍貨櫃作掩飾運毒來港，因此鎖定這類高風險貨櫃作徹底檢查，本月23日海關人員在其中一個報稱載有提子的冷凍貨櫃內，撿獲67磚共80公斤的可卡因。海關毒品調查科人員接手，拘捕53歲男子報稱任貨運代理，不排除稍後更多人被捕。

李嘉明形容毒販偷運毒品手法是毫無掩飾，純粹「博大霧」，海關人員利用大型X光機檢查，發現可疑影像，顯示有違禁品放櫃門邊，人員打開貨櫃，發現兩個粗糙尼龍袋，內有磚狀物體，經測試後相信為可卡因毒品，此收藏方法是方便毒販短時間易於提取，海關估計毒販以為檢查貨櫃的成本及難度高， 而南美洲正值提子當造，藉以減低被揀選抽查的機會。

毒販又利用多重防水物料包裝毒品，在冷凍櫃內發揮防水防潮作用，毒販更利用迂迴路線避開偵查，先由秘魯開始，經厄瓜多爾、釜山、高雄、蛇口再來港，再經陸路運往內地，表面上是由南美秘魯運往內地，但海關不排除貨櫃停留香港時會偷運入境，現正就毒品目的地作深入調查。

李嘉明提到，冷凍貨櫃是海路常見的走私手法，今次被捕男子是負責安排貨櫃由南美途經香港再進入內地，海關希望能追蹤到收貨人。

李嘉明補充，海關去年共撿獲3.5噸毒品，當中機場撿獲毒品佔全年撿獲總數量的八成，除了空運途徑，海關亦發現近期以海路走私大量毒品的趨勢，2020年5月海關在海運貨櫃撿獲217公斤可卡因毒品，市值2億4600萬元，並首次發現毒販利用飛機引擎藏毒，去年10月海關在一個報稱運水泥的海運貨櫃中，撿獲500公斤冰毒，市值3億元，是歷來破獲最大宗的冰毒案件。事隔4個月，今次亦搗破1.26億的可卡因毒品案。

至於走私可卡因毒品趨勢，去年全年共撿獲949公斤可卡因，2019年則撿獲628公斤，上升51%，預期市場對可卡因需求仍大。

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