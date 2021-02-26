一架從香港飛往西班牙馬德里的波音777飛機，周五（26日）在莫斯科急降，無人傷亡。報道指，涉事航班前往馬德里途中疑左邊引擎故障，飛行員要求在莫斯科謝列梅捷沃國際機場緊急降落，最終安全着陸。

【2月27日09:20】根據「flightradar24.com」顯示，羅西亞航空FV4520，於西班牙時間晚上8時04分在馬德里機場着陸。

根據機管局的離港航班資料顯示，Rossiya Airlines（羅西亞航空）FV4520屬於貨機，周四（25日）晚上11時47分啟航，目的地是馬德里。然而，根據網上飛行雷達AirNav RaderBox資料顯示，航機起飛後，於莫斯科時間凌晨4時43分，即本港時間今早9時43分，著陸於俄羅斯第二大民用機場、位於首都莫斯科西北的謝列梅捷沃國際機場。

民航處回覆查詢時，指出事航機載運貨物前往馬德里，因左引擎問題緊急降落莫斯科。航機上沒有乘客，亦無人受傷。民航處提到，涉事航機並非在香港註冊，根據國際慣例，涉事航空公司須向其監管當局或飛機註冊地報告有關事件，但民航處會繼續留意事件發展及採取適當跟進。

下午3時半，Rossiya Airlines電郵回覆本報稱，在香港往馬德里編號4520貨運航班中，發現引擎有零件操作不正確，機組人員遂要求緊急降落。Rossiya在電郵中，預料飛機在檢查後，將於今日莫斯科時間中午12時（即本港時間下午5時）繼續飛往馬德里。然而根據AirNav RaderBox資料，一直至莫斯科時間下午5時（即本港時間晚上10時）左右，該航機始再度起飛。

另外根據路透社報道引述的Rossiya Airlines聲明，可得知涉事飛機機齡15年，因引擎控制感應器出現問題需要急降，其後安全著陸；聲明又提到，涉事航機所使用的引擎為通用電氣GE90-115B引擎，與早前美國科羅拉多州客機引擎爆炸事件中的，並非同一類型。

波音777客機的安全備受關注，上周六（20日），美國聯合航空編號UA328波音777班機，從丹佛飛往檀香山，途中一具引擎突然爆炸，零件跌落地面。接載241名乘客及機組人員的客機要緊急折返，在科羅拉多降落，幸事件中無人受傷。而飛機乘客在途中拍下引擎著火的驚險畫面，引起熱議。

聯邦航空局（FAA）調查後，確定引擎型號是普惠（Pratt & Whitney）PW4077型引擎，初步懷疑是引擎扇葉金屬疲勞而故障，波音建議全球暫停使用具備同款引擎的777型客機，聯合航空、日本航空、全日空航空、大韓航空等已停飛相關飛機。

資料顯示，Rossiya Airlines（羅西亞航空）是俄羅斯國家航空，是位於俄羅斯聖彼得堡的一間航空公司，主要負責俄羅斯政府要求的飛行任務。羅西亞航空在1934年成立，前身是俄羅斯普爾科沃航空公司，是國際航空運輸協會（ATA）會員。該公司在2006年重組之後，繼續以原有的「FV」來運營商業航班。根據Rossiya的官方網頁，其航線遍佈國內外130多處，但以歐亞為主，未見提及香港。

香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江表示，飛機引擎有多組感應器監控渦輪轉數、溫度及壓力，其中渦輪轉數及溫度的感應器比較重要，可能影響到飛機安全，雖然飛機關閉一個引擎也能飛行，但基於安全一般會在最近的機場降落維修。

保險業人士稱，聯邦航空局及波音公司建議全球暫停便用同款引擎的777客機，但由於是勸喻性質，並非法例要求，因此消費者（乘客或托運貨品的物主）要自行承擔風險。倘若飛行途中有事故，保險公司不會因為該勸喻而影響對消費者的賠償利益。

保險業聯會回覆查詢時，指航班上的機組人員受勞工保險保障，至於貨物保險範圍將取決於兩個條件，其一是所涉飛機是否被證實不適合安全運輸（需證據證明），其二是被保險人是否了解飛機的不適合情況也繼續安排運送。 如果上述兩個條件均為「是」，則被保險人可能會失去保險保障。 另一方面，貨主可以向承運商要求賠償損失。

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