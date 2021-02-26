政府力推科興疫苗，今天起正式開始接種，多個疫苗中心現人龍。中心指明只接受預約人士入場，且不設即場輪候名額，但仍然有市民矇查查上門，結果「摸門釘」。

源禾路體育館 中港司機摸門釘

《蘋果》今早到部份社區疫苗中心視察，其中沙田源禾路體育館，早上8時起，已有約50人排隊接種疫苗。不過有中港司機沒有預約，結果「摸門釘」。

公務員余小姐打針後指，進入體育館時職員會給資料查看，同時確認身份，「輪到你時就入去打針，之後出來休息30分鐘」，她表示本來以為有點痛，結果「一啲都唔痛」，她又指不擔心有副作用，認為相關風險可以接受。

中港司機方先生指因為沒空做預約，今日到來嘗試詢問，結果因為沒有預約被職員拒絕。他指有中港司機在內地注射過兩次疫苗，不過入境本港時仍然要接受檢疫。他又指出，大部份人都是希望注射內地疫苗，認為「內地疫苗冇副作用，不同美國嗰啲有」。

另一中港司機歐陽先生表示，注射疫苗的過程沒有特別，「一般打針咁囉」。他指，中心8時開放，但有本來預約在11時注射疫苗的市民卻排在頭位，「11點嗰啲就打先，8點嗰啲會走咗去後邊」，批評安排混亂。

天暉路體育館 市民不懂上網極困惑

在天水圍天暉路體育館的疫苗中心，市民陳先生在體育館門外閱讀告示，嘗試了解如何進行網上預約，「我都唔知點樣上網，我想上網book。」站在門外的他狀甚無奈，並表示未有職員為他進行登記，「𠵱家我都唔知點搞。」

中港司機馮先生指，注射疫苗後，工作人員要求他先休息一段時間，之後才可離開，「佢對個大鐘，夠時間先畀你走」。他表示，自己是因工作原故才注射疫苗，「我哋為咗開工上路，有得打就打㗎啦」。

市民張女士指，包括自己在內，未見有打針人士不適或過敏。她認為自己有需要注射疫苗，「自己安全，人哋都會安全。」

政府早前宣佈，5類人士可獲優先接種，包括跨境口岸人員如機組人員、跨境司機；安老院舍及殘疾院舍工作人員；60歲以上人士等。屬於優先組別的市民，於本周二（23日）起已可透過網上預約接種。政府日前表示，在登記開始的首9小時，已有4.2萬人登記接種。

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