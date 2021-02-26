葵青警區反三合會行動組及特別職務隊人員，於周五（26日）下午4時，搜查葵涌區3個唐樓單位，搗破3個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警方共拘捕30人，其中三男一女（44至68歲）涉嫌「經營賭博場所」；其餘7男19女（35至78歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。各人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），獲發定額罰款通知書。警方於單位內撿獲10張電動麻雀枱、20副麻雀及現金約5000元。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，荃灣警區特別職務隊人員，同日晚上約9時30分突擊搜查荃灣海壩街107號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警方共拘捕12人，其中一名70歲姓黃本地男子涉嫌「經營賭博場所」，另外6男5女（43至86歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」。12名被捕男女同時涉嫌違反第599G章，獲發定額罰款通知書。警方撿獲5部電動麻雀機、10副麻雀及約1.1萬元現金賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

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