警方東九龍總區凌晨約零時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，警員根據線報及經深入調查後，突擊搜查新蒲崗大有街36號、觀塘開源道47號及觀塘鯉魚門道2號共4個單位，搗破3間懷疑無牌酒吧及一間違規經營的派對房間。

行動中，8名酒吧男負責人（年齡由15至33歲）涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限聚令（第599F章）被捕。其中3間酒吧內的43男29女（年齡由19至49歲），則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，警方在大有街36號的無牌酒吧內撿獲3支懷疑含有可卡因的香煙，單位內7名女子（年齡由19至29歲）涉嫌「管有危險藥物」被捕。行動中撿獲約700罐啤酒及115支烈酒，總值約64,500元。

另外，警員巡查一間在鯉魚門道2號的派對房間時，發現9名女顧客（年齡由21至42歲）涉嫌違反限聚（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

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