一日內兩名警務人員遺失隨身物件，昨日（26日）一名隸屬山頂分區的警務人員，上午在山頂執勤期間發現遺失一部隨身攝錄機。警方接獲報告後立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點搜尋，但暫未有發現。警方強調該部隨身攝錄機內並沒有任何片段。案件列作「遺失政府財物」，由山頂分區跟進調查。

警方呼籲市民如拾獲該隨身攝錄機，應立即交到就近的警署，或致電3660 9500與山頂警署人員聯絡。

這是一日內兩失警員裝備物件，昨晚（26日）8時許，一名休班警在沙田火炭山尾街一籃球場打波時放低銀包，其後發現銀包失去，內有一張警察委任證及約300元現金，懷疑被小偷盜去，於是報警。同僚接報到場進行調查，但最終未能尋回，列盜竊案件處理，交由沙田警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方呼籲市民如拾獲該警察委任證，應立即致電999或把委任證交到就近的警署。

資料顯示，警方早年引入隨身攝錄機，至去年初已有超過3,300部，去年港府斥資2,973萬元新採購4,500部，未來警方可為至少7,800名警員做到「一人一機」。以斥資2,973萬元計，平均每部隨身攝錄機約6,607元。2017年立法會保安事務委員會曾討論有關事宜，多位議員擔憂攝錄機對被控的市民不利。當時還是保安局副局長李家超回應指，攝錄機只有錄影和播放影片功能，刪除影片則要由其他人員處理，若不涉調查，影片只會保存31天，市民可向警方申索有關片段。

警隊作為資料使用者，在收集個人資料時，會採取所需步驟以遵從《個人資料(私隱)條例》的規定。錄影片段如不具任何調查或舉證價值，或作其他合法用途，均須於攝製日期起計31天後銷毀。被攝錄人士有權按照《個人資料(私隱)條例》的規定，要求查閱有關資料。

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