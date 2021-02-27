將軍澳小夏威夷徑的溪流，近日湧現可疑白泡，泡沫一度湧到附近井欄樹澳頭村，十分誇張。《蘋果》今早再到現場視察，發現仍然有少量泡沫漂浮在溪流，而且不見有政府人員到場抽樣本調查。

《蘋果》今早隨村民丘先生重返昨日曾出現大量白色泡沫的溪流視察，溪流大致回復正常，相信大部份泡沫已隨水漂走，惟部份溪水靜止之處，仍有少量泡沫。丘先生促請當局派員跟進，以免環境受破壞。

丘先生指，他已將現場環境的情況匯報給村代表，村代表將與坑口鄉事會和區議員跟進。惟現時仍未能找到泡沫源頭。他表示，這條溪流以往都曾出現同樣起白泡現象，今次最為嚴重，「泡（嘅高度）到欄杆嗰度」。儘管大部份泡沫現時已經消散，但他仍希望政府有關部門可作出跟進，「因為始終都係影響生態環境，大家都想個風景靚啲嘅。」

下午有少量遊人到來行山，行山客黃先生坦言見到溪流中的白泡沫，感到好討厭。「之前都係好清，今日仲聞到陣押味添」他認為是上流的村屋所致，「上面啲村屋搭晒啲污水渠落嚟，無辦法呀，政府唔理...唔好奢望（政府），直頭係（村屋），糞便囉，洗衫呀，咁啲水排去邊度吖？」

環保團體香港綠色希望的義工，今日湊巧到來清理垃圾。施先生稱，今次是針對小夏威夷徑的垃圾清理活動，每兩至三個月一次，並統計行山徑的垃圾量。施說：「對比前兩個月，之前都有，（今次）嚴重好多。喺石縫之間有化學物質積聚，灰灰哋色，似洗手肥皂泡。」

施續說以往也有同類的白泡沫，但以今次最嚴重。「以往無積聚，依家見到比較多。唔會係自然造成，是否人為？但上流大部份係民居同工廠，無從追查。」他指不明的泡沫會影響樹木生長，雀仔和魚兒，「我哋食條魚的話，食物鏈效應下都影響人類。」

環保署表示，昨日（26日）收到消防處轉介在小夏威夷徑水澗發現白泡，署方隨即派員到場調查，發現在井欄樹附近的部分水澗有泡沫積聚，其後往上游視察，但再無發現有泡沫積聚，因此未能找出有關泡沫的源頭，署方會繼續調查及跟進事件。

環保署續指，自2017年起曾收到3宗類似投訴，但在調查後未能確定泡沫的來源或有足夠證據按《水污染管制條例》進行檢控。

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