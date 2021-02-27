警方新界北總區於過去兩天（25及26日），在區內採取打擊違例泊車的執法行動，共發出3,394張定額罰款通知書及拖走一部違例停泊的輕型貨車。警方執法行動特別針對在巴士站、行人路、雙黃線及十字路口違例泊車、上落客或貨物的車輛，以及各種影響道路安全的交通違例事項。

警方指將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如發現有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛，並遵守交通規則。

另外，沙田警區與新界南總區交通部於過去3日（24至26日），進行「沙田警區交通行動日」，重點打擊區內多個因違泊而導致交通擠塞的黑點，特別針對在公共車輛車站及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為。

人員在區內多個交通黑點，包括沙田正街、大圍市中心及烏溪沙公共巴士站一帶執法。行動中，共向2,912輛違例車輛發出張定額罰款通知書及拖走3輛違例停泊而造成嚴重阻塞的車輛及一輛涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》的車輛。 此外，人員亦發出12張傳票，在行動中拘捕兩名涉嫌未繳交罰款通緝人士。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！