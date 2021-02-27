曾經發生塌樹壓死人的沙田圓洲角公園又有塌樹椏意外。早上10時，數名工人在公園一處樹叢鋸樹，其間一名工友在離地約3米高的位置，鋸斷一條約10厘米直徑的樹椏。不料樹椏掉下時，擊中地面一名62歲女工友，打中她的前額及眼角，登時跌低暈眩。

其他工人見狀連忙趨前協助，隨後報警由救護車將傷者送院。警方初步調查後，列工業意外跟進。

沙田圓洲角公園曾發生塌樹奪命意外。2010年6月14日，公園內一棵8米高盾柱木樹倒塌，壓中踏單車途經的49歲工程師蔡傑強，搶救一日不治。該處近單車徑，距離今日意外數十米。

2014年6月22日，公園單車徑有一棵大樹塌下，幸沒有壓中途人。

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