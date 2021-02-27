本港第四波疫情反覆，每日仍然維持10至20宗個案，當中三、四成源頭不明，當局昨日預告收緊政制，料日內公佈。今日新增15幢大廈納入強制檢測，值得關注的是石硤尾邨21、22、23及24座，因為22座有確診個案（編號10937），其餘3座被牽連。

當局在石硤尾邨23座對開球場設臨時採樣站，服務時間是今明兩天，早上10時至晚上8時。今早9時已有逾百名街坊排隊，人龍圍纏球場打圈。

大部份街坊對於一人確診而受牽連要檢測，表示無奈接受。林先生：「4幢樓通㗎嘛，有機會走去第2座。」不過另一位街坊鍾先生則認為檢測站不足，「一戶3個人計，你話幾多個人吖？兩日時間去檢測係擾民，一個球場做嘢，啲人無話1.5米距離㗎喎，咪仲危險」。他批評「政府無考慮過所有嘢而去決定做一樣嘢㗎，檢測唔緊要，人人樂意同你做，問題係你做法係咪好擾民呢？噚日夜晚12點先刊憲話做，連埋5座樓要做」。

2月27日新增強制檢測大廈：

九龍

何文田愛民邨衛民樓

何文田君頤峰第2座

深水埗石硤尾邨第21座

深水埗石硤尾邨第22座

深水埗石硤尾邨第23座

深水埗石硤尾邨第24座

深水埗石硤尾邨美薈樓

美孚新邨第8期百老匯街122-124號

彩虹彩興苑彩蕎閣

黃大仙樂富邨樂民樓

觀塘秀茂坪邨秀康樓

九龍灣宏光道15號君立酒店

新界

馬鞍山觀瀾雅軒第4座

東涌裕泰苑B座

港島

灣仔駱克道 72-86 號熙華大廈 B 座

任何人士於本月13日至26日期間，曾身處上址逾兩小時者，須於本月28日或之前接受檢測。受檢人士若於本月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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