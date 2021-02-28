將軍澳電視城發生工業意外，早上8時27分，保安員報警指有人在工作期間懷疑被一塊佈景板擊中受傷。救護員接報到場將姓陳63歲及姓周55歲兩名男子及送院，現場消息稱他們是道具組人員，其中姓周男子頭及腰受傷，一度暈眩，其後已回復清醒。警方調查後初步認為無可疑，相信傷者因工受傷，將案轉列「工業意外」處理，目前仍在調查中。

無綫企業傳訊部回應事件時表示，4名美術部置景組同事於早上8時15分，在錄影廠內拆卸一塊大型佈景板時，固定佈景板之鐵線突然斷開，其中一位同事因而被佈景板撞到，頭部受傷，報警後由救護車送往將軍澳醫院治理，傷者送院時清醒。

警方表示，經初步調查，相信兩名傷者在拆除一塊約10呎乘30呎的佈景板期間被擊中，姓周男子隨後轉送至伊利沙伯醫院治理。

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