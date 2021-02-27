警方凌晨於觀塘進行打擊無牌賣酒行動，拘捕47人。

凌晨1時許，觀塘反黑組及東九龍機動部隊人員根據線報，突擊搜查一間位於觀塘道472號至484號工廈單位的無牌酒吧，撿獲約30支烈酒及200罐啤酒，約值4萬元。

一名17歲女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，她同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被檢控。另外，32男14女酒客，16歲至53歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

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