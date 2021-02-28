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警方於上月初清晨大搜捕53名民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到今日（28日）。其中前立法會議員梁國雄及譚文豪到啟德的東九龍總區警察總部報到，社民連的黨只其後向傳媒表示，梁國雄和譚文豪已經被落案起訴串謀顛覆國家政權，明早9時半在西九裁判法院提堂。

下午1時左右，梁國雄及社民連成員到達東九龍總區警察總部，其中「長毛」雙手各豎起三隻手指，該手勢常見於泰國及緬甸的反軍政府示威。他與在場的一位支持她的小女孩擁抱問候， 然後與黨友阿牛、黃浩銘及吳文遠拉起橫額。

梁國雄坦言，不知報到後會否被檢控國安法的顛覆國家政權罪，但強調參與選舉是公民應有的權利，「冇人應該因為咁樣，行使個人權利而受到檢控或者判刑」。他認為，港人在爭取五大訴求的路上十分努力，並展現了頑強的鬥志，「全世界都睇到」，今次純粹是政治檢控。

梁表示，自己沒有為今次提早報到作特別準備，而且明日還要為集結案在西九龍裁判法院上庭，「我都唔知道，聽日會唔會去到上庭。」他與吳文遠握手後便步入警署報到。

至下午3時警方表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括梁國雄及譚文豪；另外8人據悉暫未被起訴准續保，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

三指手勢源於電影《饑餓遊戲》，並在2014年首先在泰國反對代總理巴育（PrayuthChan-ocha）發動政變的示威中出現。當時有示威者表示，舉起中間三隻手指是象徵「自由、平等、博愛」，亦即法國大革命的口號。

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