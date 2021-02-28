壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，起初不准保釋，及後獲高院准以嚴苛條件保釋，惟本月9日被終審法院撤銷保釋。黎再向高院申請保釋，改由另一名國安法法官彭寶琴審理，最終被拒，黎繼續還柙赤柱監獄。彭官頒佈理由解釋，提及縱使黎同意「加辣」保釋條件，包括住所禁用互聯網兼限制訪客人數及時間等，惟考慮所有因素後，認為沒充足理由相信黎不會在保釋期間再作危害國家安全的行為。早上黎智英兩名兒子到赤柱監獄探望。

早上8時半，黎智英兩名兒子見恩及耀恩結伴到赤柱監獄探望，兩人未見帶物資同行，逗留約1.5小時離開，沒有發言，僅與記者揮手示意再見。

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