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警方於上月初清晨大搜捕53名民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到今日（28日），他們極有可能會被即時落案起訴及還柙。參加民主派初選九龍西參選人黃碧雲及岑子杰，下午1時半左右到達油麻地警署，社民連常務委員陳皓桓等人到場聲援，他們拉起「國安法無法無天 釋放所有政治犯」橫額，旁邊其他聲援人士舉起「政治檢控可恥 無懼白色恐怖」等標語。警員在場開咪警告在場人士有可能違反限聚令。現場消息指，岑子杰進入警署不久，被指涉嫌「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴，明早在西九龍裁判法院提堂。

至下午3時警方表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，包括黃碧雲及岑子杰；另外8人據悉暫未被起訴准續保，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

進入警署之前，黃碧雲及岑子杰先後發表感言泯恩仇，黃碧雲認為，當局利用國安法拘捕參加民主派初選所有候選人，「非常荒謬嘅決定，亦係濫用國安法打壓異見嘅卑鄙行為」，強調參選立法會是香港公民的合法權利，而參加初選只是民主派內部按民意做出協調，「按民意都有罪？」

她坦言帶着平常心到油麻地警署，縱然結果未卜，多謝外界關心問候，「無論發生乜嘢事情，希望大家秉持信望愛面對未來風雨。」

岑子杰亦謂，「曾經喺香港，我哋係知道點樣守法，知道乜嘢係犯法，但係去到今日嘅香港，似乎去到伴君如伴虎嘅狀態，君要臣死，臣不得不死 」。他提到，香港的民主運動上「哋有好多嘅猜疑、不信任，社民連係其中一個成日狙擊民主黨」，身旁的黃碧雲即搶着笑說：「不打不相識」。

岑續說：「我無辦法估計，究竟我要失去自由幾耐，但係個人其實唔重要，因為香港冇足夠位置將700幾萬人困住，唔好講700幾萬人，我哋曾經喺香港爭取民主，企喺街頭烈日當空走出嚟嘅我哋有200萬人，呢個世界冇任何一個監獄可以困得住200萬人。我唯一希望嘅就係，我冇辦法直接親身參與運動裏面，我仍然可以見到我哋社會，不論任何路線、任何策略，我哋都可以互相包容，有偈傾、唔係互相猜忌，向住共同目標一路走落去！」

「呢兩日有朋友專登漏夜整一份書單畀我，佢話呢啲書我相信有一日你會好想睇，我會送畀你，我好感受到嗰一份愛」，岑子杰認為，最艱難的日子 更加能夠看見愛，亦是磨練意志的時候，「民主從來唔係天賜，係靠我哋每一個人用我哋意志爭取返嚟，我好渴望我哋每一個香港人，經歷今日呢個世代......我哋可以話畀全世界人知，喺最令人痛苦嘅制度底下，我哋香港人就係香港嘅光，佢可以收去我哋所有嘅權利，但係全世界嘅人眼睛係雪亮，所有人都知道香港人喺今時今日艱難日子裏面，仍然堅強，仍然爭取住五大訴求」。

岑子杰更向黃碧雲道歉，「喺運動上面，民主黨係第一個我需要講對唔住嘅人......喺呢場運動我係其中一個猜忌過民主黨嘅人，希望你哋能夠原諒我當時嘅衝動」，說話到此，兩人互相擁抱拍膀，高呼「齊上齊落」。黃碧雲補充，「我好明白岑子杰頭先講嘅嘢，喺民主運動漫長道路，有時唔同光譜手足，大家共同目標係走向民主，但係策略手法上有時係有分歧，我從來冇嬲過社民連，亦冇怪責過Jimmy。我好希望經歷咁多之後，大家能互相位置思考、互相理解明白，重新令民主運動可以磨合，繼續向前，最緊要堅定向住民主目標進發」。

黃碧雲強調，即使初選候選人「全部出唔到嚟」，「我相信一批人拉咗、一批人坐緊監、係一定有新一代年輕人出嚟接棒，民主運動係一定會繼續向前，我哋係冇退路」，並謂民主種子已在香港人心裏萌芽，並非國安法或國安警察可以奪去。她又轉述被扣押的胡志偉稱，「我哋係要堅持落去」！

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