「我哋都過唔到新年啦，因為我哋都叫親戚朋友唔好嚟拜年！」上月22日，58歲清潔工關厚基在屯門山景邨景樂樓傾倒垃圾期間，不幸由35樓的垃圾槽直墮地下垃圾房死亡。儘管勞工處事後「補鑊」向多條使用舊式垃圾槽的屋邨發出封槽令，但記者發現青衣長安邨仍有清潔工每日使用同款垃圾槽傾倒垃圾，險象環生。《蘋果》近日接觸到死者弟弟，他直指今次意外本可避免，惟因清潔公司忽略工作安全，以及政府未有正視舊式垃圾槽的風險，使得一家三口不能團圓過年。哥哥驟逝，弟弟正考慮循法律途經向清潔公司追討外，亦希望當局可積極跟進，因連同今次意外，過去11年曾發生過3宗同類垃圾槽致命事故，「點解（政府）根本都冇汲取到以前嘅教訓呢？」

死者關厚基，終年58歲，生前獨居屯門，他身故後遺下82歲母親和56歲弟弟，關父8年前離世，高齡母親由弟弟照顧。

關弟指，哥哥只有中學學歷，多年來從事兼職速遞員工作。他指，意外前一個多月，哥哥開始從事夜間兼職清潔工，每星期在山景邨景樂樓工作三至四晚，每晚7時至11時開工，但以他所知，哥哥之前未曾從事相關清潔工作。

「佢想靠自己嘅勞力，養活自己。」弟弟指，哥哥為人沉默寡言，即使學歷不高，惟自尊心頗強，一直自食其力，儘管每月收入只有7000元，但哥哥十分孝順，除了每月付三分一工資給母親作家用外，每星期亦探望母親，「佢成日都嚟我哋屋企呢，搵媽咪飲茶。」

關弟指，母親年事已高，行動不太方便，一家三口本打算在過年時齊齊整整在家度歲，「年三十晚、年初一要哥哥返嚟食飯，年年都有嘅呢啲。」惟新年前哥哥遇意外喪命，噩耗突至，三母子共聚的團年飯已永遠不能實現，「個人都走咗囉。」

他指，母親近日更因哥哥離世的消息而茶飯不思，「冇晒心機，即係個人好吽吽哣哣囉，有陣時嘍佢講嘢 ......佢都應一應你，跟住都唔再出聲。」因此，關弟指在農曆新年前已向親戚表明，不希望他們前來拜年，「始終唔係咁好。」

從事工程工作的關弟指，知道舊式垃圾槽的工作危機四伏，「不過阿哥又冇同我講工作detail，如果我知道，我會叫佢唔好做。」他憶述，意外發生後，清潔公司曾向他提供一萬元的撫恤金，以及屬於哥哥、約3000元的待發薪金；惟清潔公司由始至終都未有交代事發經過和原因，「𠵱單嘢，佢欠咗我一個交代。」

關弟認為，清潔公司應為這次意外負上最大責任，因僱主未有為哥哥提供安全工作環境，故打算循法律途經向清潔公司追討賠償。

同類清潔工墮進舊式垃圾槽意外，過去多次發生，其中2010年大埔大元邨「插水式」墮槽事故、2017年馬鞍山錦泰苑「倒豎葱」跌入垃圾槽的意外已釀兩名工人死亡，如今，屯門山景邨再添亡魂，關弟不滿政府「繼續容許舊式垃圾槽運作」，認為同類意外一再發生，是因當局未有確切執行之前兩次事故發生後所作出的改善指引，「呢樣嘢係令我相當不滿。」

《蘋果》於意外發生後重返山景邨現場，發現景樂樓所有樓層的垃圾房都因勞工處發出的「暫時停工通知書」而被鎖上門鎖停用。

至於發生意外的35樓垃圾房同樣被鎖，門上本有一塊透明玻璃，惟當時被一塊磨砂玻璃紙覆蓋。記者從門下的罅隙向內觀察，發現內裏的垃圾槽仍未見有進行任何改善工程，槽口依然為約45厘米乘45厘米的大小。

景樂樓樓下的大垃圾房門外貼有一張「禁止使用垃圾槽」的告示，所有人禁止使用垃圾槽運送垃圾，若繼續使用垃圾槽即屬犯罪，可處罰50萬元及監禁12個月。現時，大廈的清潔工需使用升降機收集垃圾，他們當中有人表示，使用舊式垃圾槽扔棄垃圾相當危險，用升降機收集垃圾則較為麻煩和費時，「冇辦法㗎，慢啲......係有啲辛苦囉。」

意外發生後，勞工處「補鑊」巡查全港仍使用舊式垃圾槽的屋邨和屋苑，並發出「暫時停工通知書」，不過據葵青區區議員譚家浚表示，青衣長安邨是仍使用舊式垃圾槽的屋邨，勞工處卻未發出停工通知書，但邨內10幢大廈將在3月至4月期間進行垃圾槽槽口的改善工程，預計5月完工。

記者在長安邨巡查時不但未在大廈內找到勞工處的停工通知書，更發現有清潔工仍繼續使用同款垃圾槽收集垃圾。

「你唔好行咁埋咪得囉！」記者日前在長安邨安泊樓遇到清潔工梅姐，她指舊式垃圾槽的槽口頗大，有一定危險性，早前亦曾聽聞山景邨的意外，但自己會小心，故未有因該次意外而特別擔心。

就記者所見，垃圾槽的槽口大小約為45厘米乘45厘米，梅姐會站在垃圾房外，把垃圾一袋一袋扔進垃圾房內的垃圾槽，但當她用掃把掃走槽口附近的垃圾時，不免會站在槽口旁邊，若地面濕滑稍有不慎，隨時有機會滑倒墮槽，重演意外。

在之前的意外，曾有死者懷疑因處理塞在槽中的大型垃圾時，俯身通垃圾槽而不慎誤墮槽，被問到若遇同類情況會怎做，梅姐指自己會將大件的垃圾帶到樓下扔棄，不會扔在樓層的垃圾槽內；不過，她表示2樓的垃圾房有時會出現塞槽情況，「喺2樓嗰度攞個勾勾出嚟...2樓跌落去都唔會有咩事。」

據了解，奪命意外後，不少屋邨已停用舊式垃圾槽的屋邨和屋苑，清潔工人改用客𨋢收集垃圾。梅姐透露，長安邨的住戶並不希望清潔工轉用𨋢運送垃圾，「唔得㗎，人哋啲住戶投訴㗎。」無奈下，她每日只好在逐層收集垃圾後，繼續使用舊式垃圾槽把垃圾運往地面的大垃圾房。

勞工處表示，自山景邨的墮槽意外發生後，處方已進行新一輪針對垃圾槽安全的巡查執法行動，相關行動已於2021年2月5日完成，並發現全港共有41個屋苑未有使用符合標準的垃圾槽，並已向相關持責者發出「暫時停工通知書」。處方指，因行動涉及執法工作，故不宜公開有關屋苑的名稱。

山景邨當區區議員黃丹晴表示，發生今次墮槽事故實在十分遺憾，認為長遠而言不應再使用垃圾槽收集垃圾，「用返𨋢運（垃圾）相對安全啲嘅」。他指，景樂樓的法團在今次事件上需負上一定責任，因就他所知，「（發生意外）的垃圾槽口其實應該係未必符合法例要求」，故負責監測工作環境安全的法團責無旁貸。他透露，打算在區議會復會後要求如房屋署等有關政府部門交代巡查各屋苑垃圾槽的數字。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！