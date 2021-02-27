2010年大埔大元邨男清潔工清理垃圾槽時，疑失足墮槽重創亡，翌年死因裁判官建議房署改善垃圾槽設計，將槽口由45乘45厘米，收窄至35乘25厘米，保障清潔工人安全。同年所有出租公屋已加裝防墮鐵架，但有工會代表指，已出售公屋及居屋是否加裝鐵架由法團決定，做法不一，促請政府全面取締舊式垃圾槽。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，2011年所有公屋已加裝防墮鐵架。她認為在垃圾槽口加裝防墮鐵架，可減低墮槽風險，惟現時出租公屋雖已全數加裝防墮鐵架，已出售公屋及居屋，卻由法團決定是否安裝，認為是「治標不治本」。處方本月中回覆傳媒查詢指，至今仍有約兩成屋苑未完成有關工程。

梁芷茵又指，加裝防墮鐵架令槽口縮小，工人往往需拆散垃圾讓其通過，有機會被尖銳物件割傷，溢出的汁液會帶來衞生問題，亦容易令清潔工滑倒跌傷。她促請政府全面取締舊式垃圾槽，興建新樓宇時，發展商應考慮增設收集垃圾用的升降機。

房屋處指已向41個垃圾槽不符標準屋苑發出「暫時停工通知書」，清潔服務職工會總幹事杜振豪估計，全港不符標準屋苑不止此數。他指當局2011年訂定新標準，但當中不少大廈因樓齡及其他因素獲豁免，令所謂標準形同虛設。他認為，勞工處應巡查全港所有垃圾槽，發現不符標準便要立即停用，長遠要透過修例，將一些獲豁免樓宇納入監管，以彌補法例漏洞。

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