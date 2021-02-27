屯門山景邨上月22日發生清潔工誤墮垃圾槽喪命意外，再次敲響舊式垃圾槽安全問題警鐘，勞工處事後「補鑊」巡查全港屋邨和屋苑，並發出封槽令，當中包括與山景邨同屬租置樓的粉嶺祥華邨，其實該邨有10幢樓，早前已有6幢按當局建議收窄垃圾槽口，勞工處今次是查封另外4幢樓，指垃圾槽仍需要再作改善。《蘋果》近日巡視發現該4幢樓的垃圾槽亦已加裝防墮鐵架，垃圾槽口只餘A4紙大小，有清潔工認為槽口縮小會較安全，另有清潔工則指槽口收窄增加工作困難。

上月慘劇後，《蘋果》一直跟進舊式垃圾槽使用情況，勞工處曾回覆在全港進行巡查，截至1月29日已向7條仍在使用舊式垃圾槽的屋邨及屋苑發出「暫時停工通知書」，但勞工處其後再回覆，指截至本月5日已合共向全港41個屋邨及屋苑發出封槽令。記者再追問封槽令下屋苑名單，處方只以「行動涉及執法工作及相關部署，不宜公開有關屋苑名稱。」拒絕披露詳情，亦未交代為何短短一星期內暴增34個屋苑被封槽，但封槽令由7個屋苑增至41個，反映問題嚴重。

據了解，粉嶺祥華邨為首批獲頒封槽令的7個屋邨之一。全邨10幢樓當中，有6幢樓的垃圾房因垃圾槽已在早前加裝防墮鐵架而可繼續運作，另外4幢樓的垃圾房則因槽口需作改善工程而在1月29日起暫時被封，直到2月11日因槽口已加裝防墮鐵架而可重新運作。

《蘋果》日前到已在槽口加裝防墮鐵架的祥華邨視察，發現加裝防墮鐵架確令槽口縮小，有助減低清潔工墮進垃圾槽的風險。

現場所見，垃圾槽原本的槽口大小約為60厘米乘60厘米，一個正常成年人若滑倒，的確有機會跌進槽內。但改裝後，槽口加裝H型的防墮鐵架令槽口一分為二，上下只餘A4紙大小的空間，若清潔工滑倒便會被鐵架卡住，可大大降低清潔工墮進垃圾槽。

但有清潔工表示，當局加裝防墮鐵架只會帶來麻煩，因這裝置只容許A4紙大小以內的垃圾扔進槽內，將來難免需額外花時間處理較大件的垃圾。針對槽口縮小一事，清潔工人有不同意見。「梗係冇（防墮鐵架）就好過有啦！」祥華邨祥禮樓清潔工蔡生表示，以前垃圾槽的槽口較大，往往可一次過把所有垃圾傾倒進槽內；但加裝防墮鐵架後，槽口空間會縮小，不單要將較大件的垃圾「拆件」，更可能要把垃圾逐包扔進垃圾槽內，「慢咗好多囉。」

他指，雖然用升降機收集垃圾更為安全，但用垃圾槽更為省力和方便，因垃圾槽可把每層的所有垃圾直接扔往地下垃圾房，不需用升降機來回搬運。從事清潔工近年半的他坦言，自己從未擔心會在工作時誤墮垃圾槽，「死咪死囉，你驚就唔做囉。」

此外，垃圾槽上方亦貼有告示，提醒清潔工需使用工具把垃圾推入槽內，不可俯身或探頭進垃圾槽內。不過，因防墮鐵架限制倒進槽內的垃圾大小，估計清潔工在傾倒裝滿垃圾的大黑色垃圾袋時，需要先拆散垃圾袋，再將內裏的垃圾逐一扔進槽內，頗為費時。

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