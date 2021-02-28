元朗橫洲發生一宗貨車撞到動物不顧而去案件。愛協表示，昨日（27日）早上接獲一名居於橫洲的狗主電話，指其飼養的狗隻於上周五（26日）晚上起不知所終，至昨早尋獲時發現狗隻頭部及前腳受傷。狗主在詢問鄰居後，得知上周五晚有一輛工程車撞到狗隻，愛協遂建議狗主報警，於是狗主報警求助。

愛協續指，警察到場調查後，指案件不涉及虐待動物成份，工程車車主其後承認撞傷狗隻，而且未有即時報警處理，令狗隻未能獲得即時治理，願意支付狗隻醫療費用，其後狗隻由狗主帶至相熟獸醫治理。據了解，狗狗性格溫馴，帶往獸醫處檢查後，確定只是受皮外傷，目前沒有生命危險。愛協呼籲司機一旦遇到交通意外，導致動物受傷，應盡快報警求助，或聯絡愛協24小時拯救熱線27111000，以盡快治理受傷動物。

警方回應《蘋果》查詢時，指事發於上周五下午5時許，一輛貨車於橫洲吳屋村一帶撞到狗隻。狗主翻看閉路電視後確定涉案貨車，於昨日下午約4時發現涉案貨車再度出現，狗主遂上前與貨車司機理論，惟未能和解，於是報警和通知愛協。警員接報到場，初步相信事件不涉及刑事成份，案件原列作糾紛，其後雙方同意自行和解。

現行法例下，只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機才必須停車。本月19日，食衞局就《2021年道路交通（修訂）條例草案》刊憲，決定把貓和狗納入《道路交通條例》第374章第56條的「動物」定義内，讓貓狗若被車輛撞倒，司機亦必須停車。然而根據立法會文件，條例草案預計刊憲6個月後才開始實施，草案已在上周三（24日）提交至立法會審議二讀，目前辯論中止待續。

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