警方於上月初清晨大搜捕53名民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到今日（28日），他們極有可能會被即時落案起訴及還柙。下午2時前，民主派初選新界東參選人林卓廷、衞生服務界參選人余慧明及袁偉傑陸續抵達田心警署報到。 其中袁偉傑原是仁安醫院護士訓練學校校長，前日（26日）下午接獲醫院通知他「被辭職」並須同日離職。對於要突然離開工作了4年的醫院，袁稱感到詫異，但理解院方決定，「對醫院無恨、無嬲」。

袁偉傑在田心警署逗留至下午3時20分左右便離開。對於何以獲准保釋，袁偉傑坦言不清楚：「冇特別講過（原因），5月要返去簽到。」對於其他大部份被捕人士被落案，明天提堂，袁偉傑是否感到幸運？他語帶無奈說：「一言難盡...希望一齊加油。」並寄語大家要保重，「難過日子總會過去」，最後黯然說：「我都唔知，我都要平復一吓心情。」

前立法會議員林卓廷表示，他從警方收到的通知並不是要提早報到，「佢話要再問我嘢咋喎」；但認為現時的政權掌有很大權力，「佢要點做，悉隨尊便啦，我會作好晒所有準備。」他指自己並不害怕步入警署後再也不能重獲自由，「驚唔得咁多，香港人千祈唔好畀恐懼吞噬。」

林表示，家人和小朋友的生活基本上已安頓好，希望他們的心理壓力不會太大，並十分感謝家人的支持和理解，「尤其係我太太，呢10年辛苦佢。」他坦言，很多現時需要面對的難關都屬預計之內，「我行得𠵱條路，預咗要面對好艱難嘅日子」，但仍然希望其他參與初選的朋友平安，並寄語港人不要氣餒，「（現時）係好艱難嘅日子，我哋要堅持落去。」

至下午3時警方表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括林卓廷和余慧明；另外8人據悉暫未被起訴獲續保，除袁偉傑之外亦包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

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