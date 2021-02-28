警方於上月初清晨大搜捕民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到今日（28日）。其後，警方指控告47人串謀顛覆國家政權，明早提堂，至於有8人則獲准續保，當中包括參與新東初選的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融。

李芝融表示，今日下午到大埔警署報到後，一如以往簽署文件，其後便獲准續保，未有向他作任何解釋。對於自己能續保，他表示事件發展是他預計不到，「之前（國安法）無任何案例，所以無得參考」。

他認為，有47人被控串謀顛覆國家政權，感到十分不開心，指目前香港正面臨很大轉變，該轉變令香港社會付出很大代價。被問及如何評論各人被控，他就相信香港人會自有判斷，「到時睇吓歷史會點寫」，寄語被起訴各人保重。

他又感言，得以續保雖然是幸運，但這種幸運令他感到黯然：「如果政府佢願意早啲處理市民訴求、社會問題嘅話，係唔需要發展到而家呢一個地步！」

警方今日下午3時表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括正分別還押及在囚的譚得志和黃之鋒；另外8人據悉暫未被起訴准續保，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

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