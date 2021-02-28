警方於上月初清晨大搜捕民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人士，要求他們提前於今日到警署報到。當中47人報到後被警方落案起訴，另有8人則獲准保釋，當中包括前立法會議員鄺俊宇。

鄺俊宇在下午4時49分左右離開天水圍警署。步出警署後，鄺俊宇心情頗為激動，並哽咽道：「請每一位香港人，喺民主派最風雨飄搖嘅時間，撐住民主派嘅每一位。」他指，現時形勢十分艱難，自己心情「好沉重、好心痛」。對於何以獲准保釋，鄺表示，他的律師指示他不能透露案情，惟明天會到西九龍裁判法院支持未獲保釋的民主派人士。

下午3時警方表示，以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括正分別還押及在囚的譚得志和黃之鋒；另外8人暫未被起訴准續保，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。至於准續保人士，據悉他們需在5月4日再到警署報到。

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