黑天鵝罕有現身香港！本月11日有市民在油麻地避風塘卸貨區附近公眾碼頭發現2隻黑天鵝，當時該對天鵝正在樓梯徘徊，其後有多名市民聲稱在上址及維港一帶目睹該對天鵝在維港兩旁嬉水，至周五晚上（26日）更有人指該對天鵝已游渡海泳，現身鰂魚涌。專家指出，黑天鵝非本地物種，「喺維港搵唔到嘢食可能會死」。

愛協提供一條片段予《蘋果》，拍攝日期為上周六（20日） ，當時該對天鵝在油麻地避風塘卸貨區的碼頭樓梯，驟眼所見未有受傷，亦未有人上前餵飼，其間更多次發出響亮的叫聲。

愛協表示，2月11日接獲市民求助，指於油麻地公眾貨物裝卸區發現一對黑天鵝，愛協督察到場後觀察天鵝身體狀況正常，但當步近時天鵝隨即跳入海中游走。其後愛協督察再於2月15日及2月20日返回上址，再次觀察兩隻黑天鵝，身體狀況正常沒有受傷，步近時天鵝再次游走，由於該兩隻天鵝均無受傷亦未見身體有異，故未有即時展開拯救。

資料顯示，黑天鵝是大型水鳥，主要在澳洲東南與西南區域繁殖，成年的黑天鵝身長大約在1.1到1.4米之間，平均重量大約6到9公斤。黑天鵝大部份的身軀覆蓋着黑色的羽毛，頸部細長，在天鵝中算是最長的一種。

黑天鵝未有納入漁農自然護理署《香港鳥類名錄》，並非本地物種，有人估計黑天鵝是從內地的動物園飛來香港。而香港觀鳥會去年更新的香港鳥類名錄中，黑天鵝被列為第3類，即並非香港鳥類名錄正式確認的鳥種，而是根據已發表所有香港紀錄顯示，該鳥種可能在飼養時逃逸或人為放生。

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊表示，從相片所見，一對黑天鵝羽毛整齊，估計狀況良好，但由於黑天鵝並非香港原生物種，牠們原生地是西澳，本港亦非在其遷徙路線上，故不排除有人飼養走失或放生，但她指兩種情況均不希望見到，如是者，牠們的野外覓食能力將成疑。

再者，黑天鵝主要在淡水地方生活，例如湖泊、河流，或鹹淡水交界的沼澤，主要以水生植物為食糧，維港未必是一個適合牠們棲息的環境，「喺維港搵唔到嘢食可能會死」。加上維港交通頻繁，水質欠佳，牠們有機會被船隻弄傷、或油污黏着羽毛，影響游戈或飛翔。

張瑪珊認為有關部門應積極考慮如何處理，「係唔係要捉咗佢哋，再考慮點樣安全啲處理？如果唔係之後佢哋可能會受傷或死咗」。她同時呼籲巿民如見到黑天鵝，切勿胡亂餵飼。至於有人估計黑天鵝可能來自深圳野生動物園，張表示，除非有腳環或晶片辨別，否則無從估計。

翻查資料，元朗錦綉花園內有一個天鵝湖，2017年時屋苑職員證實從2000年起，公園人工湖內飼養一對白天鵝，惜2016年時其中一隻不幸病殁，其間管理人工湖的人員亦有添置黑天鵝，令當時人工湖內飼養9黑1白天鵝。

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