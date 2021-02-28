3名男子在沙田馬場內涉嫌非法收受賭注，借數秒時差買「走地馬」圖利被捕。警方表示，早前接獲線報派員入沙田馬場觀察調查，發現有數名男子在帶備手提電腦入場，非法收受賭注後，登入外圍網站，投注本地賽馬賽事。至今日下午，警方在馬場拘捕3名本地男子，該犯罪集團由去年10月開始經營，單單在今年2月其非法投注額便涉及港幣960萬元。

警方提到，集團入場投注，是為了利用現場賽事與外圍網站約3至4秒的時差，投注「走地馬」圖利。所謂「走地馬」即為開賽後投注，部份外國賽馬賭博網站容許賭客，即使在馬匹出閘賽跑期間仍可落注。

據了解，該犯罪集團主要使用大陸非法外圍網站買「走地馬」，他們是遭遇巨額外圍投注才會入場，以利用現場和網站之間數秒時差，於外圍網站適時「補飛」，以確保減少損失，或更甚者加注賺取更多利潤。

三名被捕男子年齡介乎43至44歲，同時撿獲電話、手提電腦以及現金2.2萬元港幣。他們現正被扣留調查，不排除更多人被捕。

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