學生組織「賢學思政」繼上周日（21日）後，今午4時再於旺角聯同醫管局員工陣線成員擺街站，呼籲杯葛「安心出行」，並聲援被控「串謀顛覆國家政權」的47位民主派人士。惟街站開始約一小時後，便數十名警員到場拉起封鎖線，指他們違反599G限聚令，更一度舉起國安法紫旗，其間帶走一名市民。

下午4時左右開始，「賢學思政」在旺角豉油街及西洋菜南街交界擺街站，秩序良好，但已經有數名警員在附近監視。至下午5時許，數十名警員增援，由停泊在彌敦道的豬籠車及衝鋒車落車，到場拉起橙帶，警告在場擺街站人士違反599G限聚令。

其間，數名市民在警方封鎖線前與警員爭論和拍攝，被警員警告票控限聚令，要求他們離開。有一名男警情緒失控，不斷指着一名戴黃色老婦，質問「你係唔係記者！係唔係記者！」，隨後男警指向老婦身後一名男子，聲稱「你唔理警告，你入嚟啊」，隨之便衝出封鎖線，將該名男子制服地上。

警方行動令現場相當混亂，引起在場大批其他市民不滿，有人聚集大叫「光復香港時代革命」等口號，警方隨即舉起紫旗，並以大聲公警告口號或違反國安法。最後該名男子被反鎖雙手帶走。

與此同時，人稱「大波man」的親建制人士石房有曾到場，與在場人士爭執，最後由警員護送離開。擾攘一輪後，街站最後於下午5時45分左右結束，聚集市民和平散去，警員見狀收隊離場，未見有票控市民和街站成員。

「賢學思政」召集人王逸戰表示，警方打壓市民已成新日常，「我哋要慢慢習慣，雖然佢不斷打壓，但係我哋都唔會放棄」。黃續指今日正值831事件一周年半，加上民主派47名人士被控告「串謀顛覆國家政權罪」，希望借此機會呼籲香港市民團結，明早到西九法院聲援47名被控人士，「佢哋已經完成咗佢哋嘅歷史責任，我哋會頂上佢個位繼續發聲」。

《蘋果》正向警方查詢被捕人士所涉罪名，等候回覆。

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