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警方於上月初清晨大搜捕53名民主派人士，昨日更突然通知多名被捕人，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到今日（28日）。其中戴耀廷和林景楠，下午1時左右先後到馬鞍山警署報到，其後至下午3時警方表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括戴耀廷和林景楠。

戴耀廷：祝各位平安

下午1時42分左右，戴耀廷現身馬鞍山警署。他穿黑色衫褲和西裝外套，精神不錯；但沒有談太多，只說：「冇嘢講喇，小心啲啦...祝各位平安。」他在門外停留了約10分鐘後步入警署；戴的律師則在下午2時13分到達。

戴耀廷、陳健民、朱耀明「佔中三子」和另外6人，被指於2014年9月佔領運動，呼籲市民上街支援。他們於去年被裁定妨擾等罪罪成，分別被判監禁、緩刑和社會服務令。9人均提出上訴，該上訴案早前排期於本年2月審理，但因武漢肺炎疫情，聆訊延期，至3月2日審理，預計需時3天。

林景楠：我冇做錯事 香港人加油

另外，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，在戴耀廷進入馬鞍山警署後約5分鐘到埗。他揚言不後悔「我冇做錯事」，並勸勉港人「香港人加油」。

下午1時49分，林景楠亦到逹馬鞍山警署。對於公眾預測，今日提早報到，極有可能被警方落案，還柙然後提堂，勢必失去自由；他表示對此「無咩諗法」，亦難以評論。他指，近日主要是陪伴家人，並跟他們說：「我冇做過錯事，無做過任何違法事情。」即使最後被起訴或監禁，仍問心無愧。

「我好愛我屋企人㗎。」林表示最擔心太太，因為她是泰國人，在港沒有太多朋友，不清楚發生甚麼事。不過他相信全香港人也很擔心，「嚟緊下一步會發生乜事都無人會知道」。他指近日已經不接受傳媒訪問，以爭取時間陪伴家人，「去咗迪士尼啦，去咗食飯，兩個囡囡仲細，主要都係陪吓小朋友囉！」

面對極權，他無所畏懼說：「香港人加油...如果呢句說話都成為禁語，我哋都係無話可說㗎啦！」他坦言，有跟太太商量，由太太帶同女兒離開香港，但因為婚後一直互相依靠，難以分開。他說：「就算我被捕入獄，我相信太太佢都會等埋我。」臨步入警署前，他再次高呼：「香港人加油！」

至下午3時警方表示，今日下午以「串謀顛覆國家政權罪」，起訴大搜捕其中47名被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，當中包括梁國雄及譚文豪；另外8人據悉暫未被起訴准續保，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融以及安德里。所有被起訴人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

根據港版國安法，違反第22條第3款顛覆國家政權罪，嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

民主動力解散

有份組織及策劃初選而被捕的民主動力召集人趙家賢，昨日發新聞稿指因應香港情況最新發展，民主動力即時停止運作並宣佈解散。

2002年成立的民主動力，主責協調民主派參與立法會和區議會選舉，包括前年民主派大勝的區議會選舉，與及受委託承辦就原定去年舉行的立法會換屆選舉舉行的初選，因而使民主動力成政權眼中釘。

2018年，建制派報章就曾對民主動力發動攻勢，指控民主動力收取外國資金，當時《大公報》的報道被民主動力發聲明點名譴責為失實報道。去年的民主派初選，更被港府、港澳辦和中聯辦，以及特首林鄭月娥炮轟，當中兩辦質疑初選涉嫌違法，林鄭就指初選涉嫌違反《國安法》的顛覆政權罪。到今年初就發生初選大搜捕事件，趙家賢、鍾錦麟和民主動力司庫關尚義都在事件中被捕。

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