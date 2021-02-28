政府昨晚（27日）公佈，為加強針對工作場所的檢測，由即日開始，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。此外，全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

按上述準則，2月27日有28個指明地方被納入強制檢測公告，當中油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea多於一個店鋪出現初步確診個案，因此曾在該商場工作或值勤的人士須進行強制檢測。另外，由於紅磡寶其利街121號城中匯地下至2樓德萃幼稚園（紅磡）有員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生亦須進行強制檢測。

啟晴邨滿晴樓為其中一幢需進行強制檢測的大廈，住在30樓的居民許婆婆指，自己平時一早便出門，晚上很遲才歸家，不清楚採樣站會開放至晚上甚麼時間，亦擔心要上班的女婿未必能抽時間進行採樣。被問到會否覺得強制檢測十分麻煩，許婆婆嘆道：「唉！最緊要健康，唔想講喇！」

另一居民羅先生指，自己十分樂意進行強制檢測，「有需要就當然要接受啦」，並認為是次強檢的整體安排不錯，因採樣站開放至晚上8時，「如果今晚7點零冇乜人，我都可以做先。」從事建造業的他表示，自己需完成檢測才可返回地盤工作，「確保大家平安。」

周六（27日）新增一宗或以上確診個案的強檢大廈名單

1. 香港九龍土瓜灣落山道 21-39P 號／美景街 2-28 號美景樓第 1 期

2. 香港九龍油尖旺彌敦道 375-381 號金勳大廈

3. 香港九龍九龍城太子道西 341 號豪華之家

4. 香港柴灣盛泰道 100 號杏花邨第 45 座

5. 香港新界葵涌梨木道 99 號寧峰苑庭峰閣

6. 香港新界東涌逸東街 8 號逸東（一）邨祿逸樓

7. 香港九龍九龍城燕安街 22, 24 號及駿發街 21, 23 號

8. 香港新界大埔大埔太和路 12 號太和邨喜和樓

9. 香港新界屯門湖翠路 168-236 號海翠花園 4 座

10.香港九龍觀塘振華道 70 號樂華南邨輝華樓

11.香港九龍九龍城靠背壟道 120-148 號樂民新邨樂善樓

12.香港新界大埔安埔路 12 號富善邨善鄰樓

13.香港新界沙田大埔公路沙田嶺段 8006 號桂園 11 座

14.香港九龍長沙灣荔枝角道 833 號昇悅居 2 座

15.香港九龍清水灣道 45 號彩虹彩雲（一）邨飛鳳樓

16.香港炮台山炮台山道 32 號富澤花園富達閣

17.香港九龍觀塘創業街 38 號如心艾朗酒店

18.香港九龍九龍城沐虹街 12 號啟晴邨滿晴樓

19.香港新界愉景灣蘅峰蘅欣徑 12 號

20.香港新界屯門青麟路 39 號欣田邨綠田樓

21.香港九龍紅磡紅鸞道 8 號海灣軒 - 海景酒店 E 座

周六（27日）出現一宗或以上確診個案的工作場所名單

1. 香港薄扶林薄扶林道 102 號瑪麗醫院 K 座 528 室

2. 香港銅鑼灣糖街 19 號銅鑼灣中心 10 樓 B 室陞宇信貸有限公司

3. 香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 1511 室恒隆地產

4. 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 12 樓恒安標準人壽公司

5. 香港中環花園道 1 號中銀大廈 47 樓

6. 香港新界大埔三門仔路 23 號比華利山別墅會所

7. 香港九龍油尖旺梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea

其他需進行強檢的地方

1. 香港九龍紅磡寶其利街 121 號城中匯地下至 2 樓德萃幼稚園（紅磡）

政府今日（28日）會在下列地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

1. 杏花邨第45座

2. 炮台山富澤花園

3. 彩虹彩雲（一）邨

4. 觀塘樂華南邨

5. 九龍城啟晴邨

6. 葵涌寧峰苑

7. 屯門欣田邨

8. 大埔富善邨

9. 東涌逸東（一）邨

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