大嶼山沙螺灣村去年10月「封村」事件仍未解決，村內著名景點大樟古樹再成籌碼。有行山客1月底到沙螺灣村觀賞古樹時，發現通往古樹唯一的小路以「工程」為由，被人用路障封閉。其實城規會早於今年1月8日早已刊憲，將該處納入《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》，以保自然生態及避免有人「不適當地改變用途的情況」，變相阻止村民的封路舉動。記者於1月底及2月中再到現場視察，發現路障雖然已撤走，不過村民卻變招，親身在這條必經之路有默契地作出「溫馨提示」，要求行山人士離開，行山人士依然未能觀賞古樹。

行山客呻郊遊無路

自2013年起，沙螺灣村多次落閘封路，而最新一次為1月22日，行山客到場發現「摸門釘」，因而揭發沙螺灣村居民無視刊憲再度封村。

《蘋果》讀者Peter（化名）1月22日下午約4時，他與友人由深窟沿東澳古道返回東涌，途經沙螺灣。因為當地有兩棵大樟古樹，Peter偕友人遊覽，未料發現通往古樹的唯一小路，竟被人用水馬及卡板封路，上面寫上「前面工程，不得通行」。而旁邊寫有「沙螺灣大樟樹」的指示牌，亦被人用紅色膠袋遮掩。

由於當日非週末，行山人士不多，故未有太多遊人敗興而回。Peter遂問村民原因，但對方以「你自己問村長」敷衍了事。「旅遊局都有介紹，如果話係村長自己封，佢有冇授權、理據？」Peter直言可惜：「我覺得呢個係香港人嘅財產，唔能夠私人圍封，喺裡面任意做任何嘢都得架啦！」他又指，該路段鋪好石級兼有扶手，相信是政府建設。而據他所知，附近已經沒有民居，只有一間荒廢的村校。大約兩個月前他到訪時，小路仍然通行。

另外行山經驗達10年的莫先生，是行東澳古道的常客，他1月底遇到同樣情況，並指今次非第一次。他指當地村民一向友善，理解他們「封村」是為保護家園，亦是迫使政府回應生活訴求的手段。不過他認為，剝削其他人的道路使用權利，就似乎不太恰當：「呢個係佢同政府之間個問題，市民未必清楚入面詳細情況，（封村）做籌碼同政府BARGAIN，我哋係變咗受害者。」他解釋，該路段為前往古樹的必經之路，如要在山林另辟蹊徑前往則非常危險。

記者於1月31日及上月17日先後兩次前往古樹封閉小路視察，發現原本的路障已被撤走，不過卻換來村民在現場「打躉」，逐一勸喻行山人士離開。記者首次前往時，多達四五位村民阻擋，當時記者一度與對方理論，但最終亦不獲放行；記者再一次前往，雖擋路陣容不及首次，但仍有一位文姓村民對記者指，「封咗架啦，因為疫情暫時封咗！」後來記者表明身份，只僅需前往閘口位置拍照，他才願意陪同記者，前往大樟古樹。

村民訴說落閘苦衷

《蘋果》向沙螺灣村女村長李秀梅，以及二澳村村代表龔學成了解，兩人均表示落閘封村有箇中原因：一條打通鄉村至東涌及大澳的行車路，政府竟拖近40年。李秀梅大嘆：「可以話你知，我哋都唔想搞到咁惡劣！」

兩人居於沙螺灣村多年，一直受交通問題困擾，加上自遊客大量湧至，更不勝其煩。村內多次要求政府改善交通，惟民政總署一直「耍太極」；另一邊廂政府又大肆宣傳東澳古道，故引致村民再次封村抗議，希望迫使政府正視。

兩人聲稱，沙螺灣村有400多年歷史，大部分是私人路，而路段都是由前人建設而成。村民一直受交通不便困難，早已要求政府修建行車路接駁大澳及東涌。兩人批評政府一直拖延，無意改善交通問題，有感被政府欺騙多年。

他們又指有大量不自律的遊客在村內行為不檢，忍無可忍再次封村。「其實開始時我哋都好客氣，解釋係私人地方所以上唔到。」龔學成指遊人即二話不說指自己是村霸、是賊。他稱有後生仔出言不遜：「呢啲咁嘅阿叔，同佢講咁多做咩呀？打佢啦，」疫情後，村民擔心大量遊客造成播毒風險，又稱假日週末就會看到滿地口罩，憂慮「外人帶病毒入村」，所以更希望阻止遊客內進。

而每次當有遊客投訴封路，兩人形容政府就做大龍鳳，但村民多年的訴求，卻視而不見，態度兩極。龔學成非常惱火：「點解你要用高壓手段？我哋要圍封我哋有使用權嘅土地，你就要用高壓手段，搵5、60個防暴嚟拆。」他指到場警員均配備盾牌及胡椒噴霧，質疑做法誇張。

城規會刊憲阻封村

面對村民接連舉動，城規早於今年1月8日刊憲，公佈《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》。表明因要停止影響自然環境及鄉郊特色的工程，同時阻止「違例發展入侵」，以及避免再有擴闊道路、削坡等「不適當地改變用途」情況出現，所以有迫切需要制訂發展審批地區圖，並作臨時規劃管制。

至於今次落閘位置及前往大樟樹的部分路段，均屬《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》的涵蓋範圍，城規會表示，地區納入草圖之後，所有用途或發展，都必須遵守有關法例，以及政府土地契約條款規定。否則規劃事務監督可以引用《城市規劃條例》，進行執行管制程序處理。

地政總署證實前往古樹的路段屬於官地，如勒令清拆不果，可以根據條例檢控。離島地政處人員本月初到場視察，未發現雖有障礙物，但如有發現非法佔用官地情況，會豎立告示牌勒令停止佔用。而限期之內對方未有清走障礙物，部門安排清拆之餘，有足夠證據更可根據《土地（雜項條文）條例》提出檢控。漁農自然護理署則回覆，1月27日發現通往樟樹的道路仍有路障，但古樹範圍未有違規工程，樹木亦生長正常。

環保觸覺項目主任劉加揚解釋，《草圖》是區內規劃的大方向，但並非完全對村民不利，事關《草圖》還要經過規劃處諮詢公眾人士，才落實成為《大綱圖》，而《大綱圖》亦容許在現有發展上改變用途，村民可循諮詢途徑申訴，避免再採用極端手法爭取其權益。

離島區區議員李嘉豪批評村民封村做法不理想，如在官地擅自加設鐵閘、障礙物阻礙通道的事件重演，則難以接受。李認為，如村民認為遊人為村內帶來滋擾，應向有關政府部門反映，而不是擅自封路。

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