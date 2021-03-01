前年11月理大圍城，警方連日與留守校園的示威者爆發大規模衝突，事後拘控多名前往營救的市民。警方上月19日首次落案起訴涉嫌在校內干犯暴動罪的12人，警方有組織罪案及三合會調查科經進一步調查後，今日（3月1日）凌晨再拘捕11人，包括7男4女，年齡介乎17至26歲，被捕人涉嫌與2019年11月理工大學發生的暴力衝突有關。該11人早前曾被警方拘捕並拒保候查。

警方表示，11名被捕男女已落案起訴合共一項參與暴動罪，其中一人加控三項控罪，包括暴動、抗拒執行職務的警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器，另一人加控一項無牌管有無線電通訊器具罪。案件將於明日（3月2日）上午在九龍城裁判法院提堂。

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