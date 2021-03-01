海關2月25日在香港國際機場揀選及查驗一批從加拿大抵港、報稱為蜜糖的空運貨物，經檢查後，關員發現18個承載着共216樽蜜糖的木箱底部夾層內有大約10公斤懷疑大麻花，估計市值約200萬元。海關其後於今日（3月1日）在元朗拘捕一名30歲懷疑涉案男子，報稱收貨公司的董事，案件仍在調查中。海關表示，該批大麻花被人分成36包之後抽真空，並放入18個裝有蜜糖的特製木箱底的夾層。

根據《危險藥物條例》（《條例》），販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。根據《條例》，大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。

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