47名參與民主派初選的人士昨日（2月28日）被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件原定今早（1日）11時於西九龍裁判法院提堂，一眾辯方法律代表在法院羈留室內輪候會見各個被告，直至接近下午1時，法庭才宣佈開庭，其間逾千市民在法庭外圍聲援，其間曾舉起「五一」手勢和叫喊口號，警員即舉起藍旗和紫旗作出驅散。另一邊廂，警方自下午起開始在荔枝角收押所周邊加重佈防，最少四架警車在收押所外戒備，多名警員亦不時來回巡邏。

《蘋果》下午抵達荔枝角收押所外，發現最少四架警車在收押所外的蝴蝶谷道戒備，近50名警員亦不時來回巡邏，其間更有數名白衫警在場佈防指揮，氣氛緊張，但未有截查途經的市民。截至傍晚6時，現場未見市民到場聲援，暫時情況平靜，記者發現距離收押所300米的長沙灣站C出口外有數名警員戒備，而在收押所附近的永康街，則有多架違泊路邊的車輛被抄牌，未知是否與今次事件有關。

晚上7時許，數名懲教署人員亦搬出鐵馬放在收押所正門外，然後拉起封鎖線，阻止其他人靠近，警方亦向在場的記者查問，不准任何人停留在收押所門口。

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