晚上9時許，警方接獲將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》大樓報案，指一名男員工在洗手間內暈倒，昏迷不醒，保安一度使用自動體外心臟去顫器（AED機）進行急救，救護員到場後將他送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。家人接到噩耗後趕到醫院了解，其間有人傷心痛哭，需要人攙扶。

該名男員工姓黃，43歲，為夜班資料室檔案員，入職十年以上。有同事表示他離開工作崗位一段時間，一直未有返回座位，擔心他出意外，四出尋找，其後發現3樓男廁的其中一格被反鎖，不斷傳出手機鈴聲，遂通知工程部人員到場爆門。消息指，該名員工被發現時正坐在馬桶上如廁，身軀靠牆，昏迷不醒。

警方表示，救護員接報到場，發現男事主昏迷，被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。

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