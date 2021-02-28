前年11月大三罷期間，在西灣河遭警員開槍擊中腹部，花名「熊仔餅」的21歲學生周柏均，早前因中槍後的腸黏連後遺症再入院。昨晚約10時，他於fb出帖公佈好消息，「今朝早出咗院了，暫時安好，又瘦咗3kg。多謝大家支持同關心。」帖中亦上載一幅維港夜景相片。

帖文刊登後不足4小時，已吸引逾3,900人讚好，並有逾280人留言。留言大多提醒「熊仔餅」要保重身體，又建議他多進食，或睇中醫調理身體。亦有網民留言，指帖文是「今日唯一的好消息。」

部份網民留言：

嘉露譚：熊仔餅！加油！要好好休養身體，食多啲有營養嘢，好人一生平安

Tuby Lam：大家都關心你💕好好休息吓，食多啲嘢肥返3Kg再加多3Kg💪🏼💪🏼加油

Joan Chan：熊仔餅，試吓睇中醫，慢慢調理好身體，係需要長啲時間

Ki Ki Ma：欲加之罪何患無辭，生於亂世，要做一個有良知的人是註定要行一條好難行的路，但無論幾難行，我哋都會與您們共行！願平安歸香港！

Irene Tang：保重身體，多謝你呢個今日唯一的好消息

前年11月11日，全港三罷期間，周柏均在西灣河被警員以實彈擊中右腹，傷及肝臟和腎臟，子彈卡在背脊，情況一度危殆，最後切除右腎及右邊肝，但病情反覆。由於他曾表示出院後最想吃零食熊仔餅，連日獲市民送上大量熊仔餅鼓勵，故被稱為「熊仔餅」。

除飽受傷痛困擾，他與20歲男子胡子鍵，事後被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，案件去年12月於區院提訊，3月23日再訊。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！