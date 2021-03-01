早上7時45分，警方接報藍田麗港城34座一名男童墮樓，重傷倒卧平台昏迷。救援人員到場將姓林（9歲）男童送院搶救，但最終無效不治。林父偕親友在醫院了解事件，當中有親友帶同一名年幼女童趕往醫院，眾人獲悉噩耗傷心難過，林父更一度步履不穩，要由親友攙扶，女童亦攬抱着林父飲泣，場面哀傷。

據了解，事主父親起床後發現兒子不在房間內，曾下樓尋找不果，返回家中發現兒子睡房氣窗被打開，探頭下望驚見兒子倒卧平台，男童母親報警求助。據悉，事發前男童未見異樣，亦沒有發現遺書。警方經初步調查，相信睡在上格床的男童意外從氣窗位置墮下，其死因有待驗屍後確定。

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