警方早前以涉違國安法拘捕53名參與初選的民主派人士，各人保釋期間被通知提早於昨日返回警署報到，結果其中47人被控串謀顛覆國家政權罪，今早11時在西九龍裁判法院提堂。餘下8人包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里等8人暫未被起訴，續保至5月初再報到。民陣號召市民抽空去法院，以排隊進入法院的方式企滿西九龍裁判法院，聲援被捕者；有黃店則發起「3.1全民黑衣」支持被控人士。

警方派出約20名警員在西九龍裁判法院外通宵監察，昨晚已有人開始排隊希望可以進入法庭旁聽案件。凌晨約1時，法庭門外共有約20人等候，天水圍動力表示動員10多人來排隊，他們表示早前壹傳媒創辦人黎智英案，藍絲曾出動南亞排隊黨搶籌，故在昨晚約9時特早前來排隊，希望將位置轉送給有需要的同路人。有成員傷感地表示，這一年來大家經歷過很多事件，對今次起訴民主派人士感到十分震驚及關注，政權對民主派人士的打壓及清算沒有停過，希望將力量瓦解，「我哋每個香港人應該守住自己嘅防線，唔好畏懼同退縮，站穏陣腳去做應該做嘅事，路越來越難行，好多人亦已作出犧性，利刀已經放咗喺條頸上。」

藍絲傅振中及數人亦前來排隊，並在地上搭起帳篷通宵排隊。其間一名青年涉除口罩吸煙，被警員發出告票檢控，他表示當時身旁亦有兩名藍絲吸煙，但警員任由兩人離開，並無作出檢控。

至清晨6時許，再有警員到場，要求排隊人士遵守限聚令，每4人相隔1.5米距離。至7時許，排隊人龍越來越長，人數增至約100人。

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