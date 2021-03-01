過去20多年，內地中共中央宣傳部一直透過「愛國主義教育基地」，向民眾溝輸愛國思想。有時事評論員認為，就算本港真的出現這類愛國基地，市民亦毋須過分恐慌，事關港人一些根深柢固的理念，絕非單憑這類教育可改變。

根據內地官方指出，愛國主義教育是為提高民族整體素質工程，尤其為青少年樹立正確理念、人生觀等。資料顯示，自1997年至2019年，中宣部公佈了四批及其他批次共473個愛國主義教育示範基地。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，內地愛國教育內容離不開國家歷史及黨史，透過一些被認為的「紅色巨人」，如毛澤東、周恩來等生平講述其思想，另外亦有中共建國史等，都是宣傳正面訊息，一些「黑歷史」不會出現。所謂「教育基地」並非如學校上堂般，而是透過紀念活動、展覽、影片，加上在場講解等，達到教育目標，故「基地」可以是博物館，紀念館甚至陵園。

時事評論員劉銳紹估計，沙頭角出現「愛國主義教育基地」，不排除只是某些親中團體接受指派任務，目的只是建基於利益，市民毋須大驚小怪。他相信港人的理念亦非這類教育可輕易改變，舉例早年本港亦曾出現「香港毛澤東思想學會」，最終受其影響的人寥寥可數。

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