學生組織「賢學思政」繼上周日（21日）後，昨午（2月28日）4時再於旺角聯同醫管局員工陣線成員擺街站，呼籲杯葛「安心出行」，並聲援被控「串謀顛覆國家政權」的47位民主派人士。惟街站開始約一小時後，便有數十名警員到場拉起封鎖線，指他們違反599G限聚令，更一度舉起國安法紫旗，其間制服一名男子將他帶走。警方解釋是人員向該名男子發出違反限聚令口頭警告後，該名男子企圖逃去，但從網上片段顯示，一名警員手指指情緒激動衝出封鎖線，隨即將一名男子按地制服，並指他涉在公眾地方行為不檢、拒捕及襲警，現被扣留調查。

昨下午4時左右開始，「賢學思政」在旺角豉油街及西洋菜南街交界擺街站，一直秩序良好，數名警員在附近監視。至下午5時許，突有數十名警員增援，由停泊在彌敦道的豬籠車及衝鋒車落車，到場拉起橙帶，警告在場擺街站人士違反599G限聚令。

其間，數名市民在警方封鎖線前與警員爭論和拍攝，被警員警告票控限聚令，要求他們離開。一名男警情緒失控，不斷指着一名老婦，質問「你係唔係記者！係唔係記者！」，隨後男警直指老婦身後一名男子，聲稱「你唔理警告，你入嚟啊」，男警卻隨即衝出封鎖線，將該名男子制服地上及帶走。

警方表示，昨日（2月28日）下午約5時，有人在旺角西洋菜南街與豉油街交界聚集，警方向集結群眾發出警告，其間一名29歲姓鄧本地男子，拒絕聽從警方指示離開，並繼續大聲叫囂及叫口號。人員向該名男子發出《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）相關的口頭警告。

該名男子企圖逃去，其間懷疑以手襲擊一名男警務人員。該名男警務人員手受傷及胸口疼痛，清醒被送往廣華醫院治理。人員其後制服該名男子，經初步調查，他涉嫌「在公眾地方行為不檢」、「拒捕」及「襲警」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。被捕男子現正被扣留調查。

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