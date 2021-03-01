政府昨晚（28日）刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的市民接受強制武漢肺炎檢測。當中有14個指明地方為新增一宗或以上確診個案的大廈，5個指明地方為出現一宗或以上確診個案的工作場所。另外，由於油尖旺海帆道22號官立嘉道理爵士中學（西九龍）有學生確診，因此該校的員工及學生亦須進行強制檢測。

觀塘安泰邨智泰樓為其中一幢需進行強制檢測的大廈，下午仍有超過五十人在採樣站排隊。居民陳先生表示，他並沒有收到需分批進行檢測的指示，只知道要在今日和明日完成檢測，但自己則暫時不會進行採樣，「諗住唔檢查住，等佢少啲人先...等得太耐啦」。他認為只要出現一宗確診個案便要大廈全部居民強檢的安排實在有少許麻煩，「有冇效就見仁見智...應該都有少少作用嘅。」

另一居民李先生排隊等候了一個小時才完成採樣，他認為強檢大廈的安排「冇乜成效」，因不少人都不會合作進行檢測，「所以搞到個疫情咁樣。」他希望需進行強檢的市民可以配合政府的安排，「大家合作啲咪好啲囉，（將來）可以又出行，又可以開放（場所）。」

《蘋果》今午亦到過沙田源禾路體育館的社區疫苗接種中心視察，已預約的市民按時段分批進入體育館內注射疫苗，整體排隊秩序良好。有職員透露，今日暫時未有市民在接種後出現不適。食衞局局長陳肇始在今午見傳媒時表示，一名曾注射科興疫苗後出現心悸情況的市民仍然留醫，情況穩定。被問到該名市民何時可出院，以及是否長期病患，她則指暫未有最新資料。

周日（28日）新增一宗或以上確診個案的強檢大廈名單

1. 香港九龍觀塘安秀道 20 號安泰邨智泰樓

2. 香港九龍觀塘曉光街 44 號富華閣

3. 香港九龍觀塘曉光街 21 號曉麗苑曉暉閣

4. 香港九龍觀塘月華街 28-30 號泰康樓 B 座

5. 香港柴灣環翠道 18 號興華（二）邨裕興樓及樂興樓

6. 香港灣仔菲林明道 21-29 號／駱克道 204-210 號三元大廈

7. 香港山頂加列山道 41 號明德國際醫院員工宿舍

8. 香港新界馬灣珀麗路 8 號珀麗灣第 6 座

9. 香港新界馬灣珀麗路8 號珀麗灣第 26 座

10.香港新界屯門友愛路 4 號友愛邨愛智樓第 2 座

11.香港九龍油尖旺大角咀道 84-86 號九龍珀麗酒店

12.香港新界元朗教育路 88 號寶城洋樓

13.香港九龍油尖旺大南街 74-76 號

14.香港九龍觀塘曉光街 42 號曉華大廈

周日（28日）出現一宗或以上確診個案的工作場所名單

1. 香港九龍觀塘駿業街 56 號中海日升中心 38-39 樓建造業議會

2. 香港灣仔駱克道 382 號旭逸雅捷酒店（灣仔）

3. 香港銅鑼灣告士打道 310 號柏寧酒店

4. 香港九龍油尖旺彌敦道 348 號香港九龍諾富特酒店

5. 香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心 1 座 15 樓夏禮文律師行

其他需進行強檢的地方

1. 香港九龍油尖旺海帆道 22 號官立嘉道理爵士中學（西九龍）

政府今日（1日）會在下列地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

1. 柴灣興華（二）邨

2. 觀塘安泰邨

3. 馬灣珀麗灣貝殼廣場

4. 屯門友愛邨

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