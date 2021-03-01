早前港澳辦主任夏寶龍表明「愛國者治港」後，全國政協委員及本地富豪隨即跟隊表態附和，至近日網上更瘋傳沙頭角正在興建「香港愛國主義教育基地」。《蘋果》去到「基地」現場視察，發現該處佔地約一千呎，仍是一幅空地，內裏未有任何建築物或工程。至於該處是政府官地或私人土地，《蘋果》正向地政總署查詢。

近日有網民在沙頭角公路與鹿頸路交界的路口位置，發現一幅土地以鐵絲網圍封，而鐵閘的頂部竟掛上「香港愛國主義教育基地」的金屬牌匾，網民將相片上傳至討論區後，隨即引起網民熱議，紛紛留言「體會新疆人滋味」、「各位同志集中營見」、「好恐怖」、「掛完名再呃政府錢」、「撥80億、4000國安就知道」。

《蘋果》實地視察，發現網民所拍攝到的圖片，並非虛構或經過後期加工，現場果真有一幅掛上「香港愛國主義教育基地」牌匾的空地，面積約一千呎，並以鐵絲網圍封，而鐵閘門口則朝向沙頭角公路與鹿頸路交界位。圍封的空地內沒有任何建築，但面積約只能興建一個公廁，附近則只有倉庫及荒廢空地，據悉「愛國」牌匾是於一個月前左右掛上。

附近村民黃先生表示，該幅空地約在一個月前，有人到場建起鐵絲網圍封，並加建鐵閘，範圍約一千呎，之後曾見到有南亞裔人士在鐵閘頂部裝上「香港愛國主義教育基地」的金屬牌匾，「個名寸咗啲囉，對我哋冇乜影響，不過好多人影相囉」。

黃先生續稱，牌匾裝上後不久，曾有警員到場了解，向村民查問「知唔知邊個掛上去」、「掛咗上去幾耐」等問題。而據黃先生所知，該幅空地之前一直丟空荒廢，地主間中才會出現，據悉地主最近將空地出租予某些親中團體，而在牌匾掛上後，暫時都未見有其他人在空地出現。

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