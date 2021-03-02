去年8月，警方以涉嫌違反《國安法》、串謀欺詐等罪名高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他的兩名兒子及4名壹傳媒高層，並動員逾200警力到《蘋果》大樓搜證。壹傳媒行政總裁、《蘋果日報》社長張劍虹，於案中被指涉嫌「串謀欺詐」，今午近1時去到秀茂坪警署向警方報到，在警署逗留一個多小時後獲准續保離開。張劍虹表示，5月初需再返警署報到。

另外，黎智英的兩名兒子黎見恩及黎耀恩，今日亦須向警方報到，其中長子黎見恩涉嫌欺詐，而次子黎耀恩則涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎的兩名兒子在報到後均獲續保，其中次子黎耀恩下午1時抵將軍澳警署報到，在警署逗留一個多小時後獲准續保離開。

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