大埔警區一名沙展涉嫌知法犯法，執行一宗冚賭行動時竟起貪念，將撿獲的兩副麻雀證物取走自用，有同袍不值其所為舉報揭發。誠信審核行動小組其後展開調查，於去年8月以涉嫌企圖盜竊拘捕涉事沙展。該名被捕沙展今日已被控一項「在公職中行為失當」罪，案件將於3月10日於粉嶺裁判法院答辯。

事發於去年5月，一名隸屬大埔警區特別職務隊的姓黃沙展（34歲），疑搗破區內一非法賭檔中，將撿獲的兩副麻雀偷走自用，有同袍得悉事件後不齒其行為，於是向上級舉報。誠信審核行動小組其後主動介入調查有關事件，於去年8月9日以涉嫌企圖盜竊將涉事沙展拘捕，並將他停職候查。

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