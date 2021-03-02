港府抗疫政不力，導致疫情爆發逾年仍未受控，重創各行業。政府於上月18日放寬抗疫措施，容許美容院、按摩院及健身中心等處所復工，惟派對房間及酒吧仍然關閉。被納入派對房間的出租遊樂船，同樣於去年11月22日停業，至今超過3個月，復工無期。業界指，數千名員工經濟陷絕境，代表今早於維港發起慢駛，抗議政府條例不公平，要求盡快復工。

超過60艘出租遊樂船，今日上午11時許於尖沙嘴及灣仔對開海面聚集及慢駛，歷時約1小時。發起行動的香港出租遊樂船大聯盟指，疫情期間，出租遊樂船業被政府先後被勒令停業超過200天，令業界處於水深火熱之中，數千名從業員家庭陷入絕境，要求政府讓業界盡快復業。聯盟同時反對政府將出租遊樂船納入派對房間，認為府政府抗疫條例對業界不公平，聯盟亦期望當局容許出租遊樂船使用免税柴油。

大聯盟的遊艇先於尖沙嘴星光大道及中環海事處附近集合，分別有20艘及40艘船。當中大部份船隻的船身均掛有橫額，展示業界向當局爭取的三項訴求，包括要求盡快復業、反對納入「派對房間」，以及爭取使用免稅燃油。

現場有十多名船家在岸上支持活動，亦有船家開腔訴苦況，形容停業200日導致「糧盡彈絕」，不求補足只求復業。接近12時，遊艇一同「響咹」表達訴求，歷時一分鐘。活動期間，海事處有派船到場觀察，不時開廣播呼籲遵守不反對通知書，在場亦有約8名警民關係科便衣警員駐守。

有遊艇及度假住宿預訂平台的負責人現身支持活動，爭取出租遊樂船可以盡快復業。負責人劉國標表示，出租遊樂船被迫停業200日，導致預訂平台收入同樣受重創，至今公司已損失數百萬。

劉國標經營的預訂平台有200艘登記遊艇，因為出租遊樂船停業多時，平台現時只能靠其他業務勉強支撐。他憶述自去年7月第3波疫情影響，業界開始被迫停業，結果平台有數百張訂單需要退訂或改期，造成不便之餘，更嚴重打擊收入。

現時每日持續有人確診，令劉對3、4月的復業前景不感樂觀。不過停業多時，他認為政府應為業界制定防疫指引，釐清營運時須遵從的防疫措施，令業界可以盡快復業。他建議：「（政府）會唔會調節人數上限，畀大家有個喘息機會，令業界可以復業？」

劉又認為，政府不應把遊艇歸納派對房間之列，因為兩者根本差異甚遠。他舉例指，遊艇營運金額龐大，與派對房間每月數千至一萬元的支出實有天壤之別，因此兩萬或者四萬的補貼對業界均不合理。

而且每艘出租遊樂船需要牌照，惟派對房間仍涉及牌照問題，劉質疑政府應先補助正式有牌經營的行業。他批評：「佢哋係攞正牌做生意，唔似派對房間無牌經營，佢哋（派對房間）都得到補助，對遊艇業界係好唔公平。」

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