出租遊樂船業仍未復業，政府發放補貼措施卻雜亂無章，船家忍無可忍發起3月2日海上遊行，盼業界訴求得到正視。據悉現時行內有1,000艘遊艇，每艘需要約3個從業員打理，疫情期間行業生意僅剩2成收入，估計受影響牽涉家庭至少逾3,000個。

去年出租遊樂船業無故被納入「派對房間」之列，船家只能無奈跟隨政策，惟他們一方面必須緊從派對房間停業令，另一邊廂卻得不到相同待遇。船家陳先生怒轟：「我哋第2輪抗疫基金得2萬蚊，但party room就有4萬蚊。」

行業本來指望政府防疫基金救亡，結果都是一場空。發放第一輪防疫基金時，每艘遊艇獲發12,200元，但該筆基金原意為2019年社會運動下的補貼，以補助燃油及驗船費用，但政府最後竟巧立名目，以第一輪防疫基金的名義發放，可謂「出術」。

而第二輪防疫基金中，因行業已被納入派對房間之列，本應有4萬元補助，卻只獲發放2萬元；其後第三輪更竟一無所得。業界遂向議員求助爭取補貼，最後第四輪才陸續獲發4萬元。陳先生批評：「其實呢幾萬蚊，整船都唔夠！唔好講話食飯。」他認為，復業比補貼更實際，敦促政府盡快安排復業。他又指渡輪、街渡等船隻可繼續營運載客，遊艇理應可作交通工具，但因派對房間停業令，使他們連載客賺薄酬也苦無機會。

此外，加上遊艇的保養費用高昂，每艘遊艇保養費不一，由7萬元至20萬元不等，需按船隻大小而定，加上不少遊艇歷史悠久，引擎保養也非常昂貴。而出租遊樂船每年均需由海事處專人驗船，每次數千元，加上要更換救生設備，也是一筆支出。

而派對房間一般空間面積小，一般由數十至二百平方呎不等，相反出租遊樂船使用面積可達數千呎。記者到一艘中型出租遊樂船觀察，船隻空間寬敞，且有大量露天開揚位置，即使10多人處於室內空間亦不感擠迫。因此陳先生認為，出租遊艇的感染機會比派對房間更低。「社交距離一定可以做到，唔止1.5米，2、3米都得，防疫措施一定做得到。」他又質疑私人遊艇何以不受規限，「同一個處境，都係咁多人喺船上社交聚會，但私人遊艇又得，我哋又唔得？」

另外，被迫使用有稅燃油亦一直困擾業界。政府指定出租遊樂船須使用有稅燃油，價格高達2000元一桶，惟其他載客船隻已獲批准使用廉價的免稅燃油，只需800元一桶，因而令船家深感不公平，形容是百上加斤。

陳先生盼望，遊行可逼使政府面對業界訴求，盡早安排復業，以「打救」一眾船家。他又認為出租遊樂船對本港旅遊業甚有貢獻，亦有納稅，不解政府何以漠視行業需求，希望得到平等待遇。

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