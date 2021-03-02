秀茂坪邨秀和樓一單位，中午12時39分，警方接獲多個報案，指單位起火冒出濃煙，火勢猛烈，消防到場開動一喉一煙帽隊撲救，約25分鐘將火救熄，其間約30人疏散到地面。現場消息指，消防救火期間，發現一具屍體，警方正調查起火原因。

消防處藍田消防局局長李君恒表示，消防處於12時38分，接獲火警報告，指秀和樓32樓一單位發生火警，消防出動12部消防車、2部救護車、54名消防及救護員，開動一喉一煙帽隊救火。消防在起火單位內發現一名女事主，其後證實當場死亡。此外，消防救出10名居民到安全地方，約30人自行疏散。消防已成立專責小組調查，暫未能確定起火原因及是否有可疑。

李君恒指，起火單位面積5米乘4米，消防須破門入屋，並在單位客廳近門口位置發現女事主。

秀茂坪北區議員鄧威文表示，死者為一名獨居婆婆，他們在區內派發防疫物資時，婆婆曾領取，據街坊透露，婆婆喜歡將大量雜物垃圾屯積屋內，不排除因此阻礙她逃出火場，據悉，現場有一卡式石油氣罐有爆炸痕迹，未知是否與火警有關。

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