藍田麗港城34座一名姓林9歲男童，昨日疑意外從單位氣窗墮樓，重傷倒卧平台，昏迷送院搶救後不治。7-8名男童的親友，今早到沙田富山殮房認屍，神情哀傷，在殮房逗留一個多小時後離開，其間未發一言。

事發昨晨7時許，據了解，男童父親起床後發現兒子不在房間內，曾下樓尋找不果，返回家中見兒子睡房氣窗打開，探頭向下望，驚見兒子倒卧平台，男童母親報警求助。事發前男童未見異樣，亦沒發現遺書。警方經初步調查，相信男童意外從上址一單位墮下，死因有待驗屍確定，案件列作有人從高處墮下。

事發後，林父與多名親友趕往醫院了解，當中有人更帶同一名年幼女童同行，林父獲悉男童死訊後，一度步履不穩，要由親友攙扶，其間他更攬着女童飲泣，場面哀傷。

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