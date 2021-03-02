屯門良景邨及新圍苑鹹水管驚現逾萬隻死蝦毛！日前有居民向區議員投訴，指鹹水供應異常，經常出現入水慢及無水的情況，管理公司昨日（1日）打開鹹水管的Y型過濾器，竟發現成過萬隻死蝦毛，令人震驚。水務署表示今次個案十分罕見，已派員沖洗附近的政府喉管，並抽取樣本以作檢測。

當區區議員黃麗嫦昨日在fb專頁表示，良景邨多名居民投訴沖廁用的鹹水供應異常，管理公司其後打開鹹水管的Y型過濾器調查成因，竟在良賢樓、良萃樓及良偉樓的管內發現過萬隻死蝦毛，每隻大約長3厘米，其後亦在新圍苑其中5幢樓宇發現類似情況，令人嘩然。

黃麗嫦向《蘋果》表示，良景邨在上月19日曾爆鹹水管，翌日有居民向她反映鹹水供應非常緩慢，惟水務署檢查水錶後未能找出原因，管理公司遂在昨日打開鹹水管的Y型過濾器查看，竟見到有大量死蝦毛，甚至連一吋長的魚仔都有。她形容喉管內的Y型過濾器直徑約9吋，但工人打開時，只見裡面僅餘兩至三毫米，「啲蝦毛黏住個Y隔，唔係薄薄咁一浸，個量都唔少，差唔多個直徑嘅大半，唔怪得之入水慢」。

她續指今次事件，有8幢樓宇的鹹水管出現大量死蝦毛，超過5,000戶、大約15,000名居民受影響。由於早前有多幢大廈出現疑似喉管播毒的情況，有居民擔心死蝦毛會有細菌並經喉管傳播入屋，她已去信水務署希望跟進。

鹹水起泡有異味 沖廁要等半粒鐘先滿水

住在良萃樓低層單位的李先生憶述，良景邨上月中曾爆鹹水管，雖然水務署翌日已完成維修，但鹹水的供應非常緩慢，甚至出現鹹水起泡及傳出難聞氣味的情況，「真係好慢，嗰排沖廁可能要等半粒鐘先缸滿」。他指居住上址多年，從未聽聞過喉管內有蝦導致無水，「真係好核突好嘔心，都真係驚有菌，始終而家疫情都嚴重」。

另外有女住戶亦表示聞所未聞，想不到鹹水管內有大量蝦毛及魚仔，「可以養埋啦，海蝦海魚，成個水族館咁」。不過，她並不擔心死蝦毛會有菌，「鹹水實污糟啦，菌就實有㗎啦，只要唔係武漢肺炎就得啦」。

有居民指該批死蝦毛為磷蝦，笑稱良景邨終於成為全港最大養蝦場，「終於有自己嘅蝦膏，有自己嘅土產」，但亦有人呼籲管理公司應定期清洗鹹水管的Y型過濾器，確保鹹水供應穩定。

水務署表示，昨日接獲屯門良景邨及新圍苑的管理處反映，在內部供水系統的海水隔濾網內發現海蝦，影響屋苑沖廁水供水，署方已派員到屋苑了解情況，並向管理處職員提供技術支援，又派員沖洗附近的政府喉管，並抽取樣本以作檢測。

水務署又指屯門區內的沖廁供水源自屯門海水抽水站及樂安排海水抽水站，過去該區未曾收到相關沖廁供水發現海蝦的投訴，是次個案的情況罕見，正了解相關海水抽水站的運作情況，初步顯示系統運作正常，會詳細調查及繼續密切監察，並會視乎系統運作的實際需要，加強清洗及過濾等措施，以確保沖廁供水水質穩定。

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