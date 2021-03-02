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47名參與去年民主派初選人士，被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日在西九龍裁判法院提堂，至今日凌晨2時多才暫時休庭，總裁判官將案押後至今早11時後再開庭。雖然法院在凌晨時分才休庭，但今早7時許便有市民在法院外排隊，等候進入公眾席聽審。

法院審理案件至凌晨始宣佈休庭，據了解，由於事出突然，被告昨未獲安排晚餐，更於今早接近清晨才被送往收押所，稍後又要再上庭，休息時間明顯不足。

早上7時許，西九龍裁判法院門外已有約10名市民排隊等候進入公眾席，秩序良好，其間不時有警員巡經，亦有警員在旁監視。而在法院對開的馬路，則有多輛警車停泊，警方拉起封鎖線封鎖現場一條行車線，多名警員站在馬路上戒備。

至早上10時許，黃之鋒、胡志偉、譚得志、區諾軒、尹兆堅、趙家賢已先後離開荔枝角收押所，由囚車接載至西九龍裁判法院上庭。有市民在法院停車場入口守候，並高叫口號聲援眾人。

瑞典駐香港副總領事雷博恩，民主黨劉慧卿今早都到法院門外排隊，等候進入法庭聽審。劉慧卿表示，47名民主派人士被倉卒帶上法院，並經長時間聆訊，導致4人不適需要送院，認為對法律界而言是一宗醜聞。

「好離譜，捉40幾人，乜都未定罪，就想囚禁人3個月！」劉慧卿指出，事件令人感覺政府不理會程序公義，只想盡快將47人還柙，不給機會辯方講述保釋理據，「囚禁咗佢哋先算，有冇搞錯呀，呢個係香港嚟咩」，認為「程序公義嗰關如果都守唔到，好慘囉，又話有律師都俾人拉咗， 好恐怖」。

不過，劉慧卿勉勵港人不要放棄，不要感到灰心，要繼續保持尊嚴去爭取民主自由，同時希望法庭能保持獨立，按既有制度公平公正公開地進行聆訊，才能「畀到市民信心」。

雷博恩表示，關注國安法在港實施情況，所以連續兩日都有到法庭了解，又形容昨日的聆訊很漫長。

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